Українські дрони отримали режим "Термінатор": що показав бойовий тест

Під час бойового випробування, проведеного ще два роки тому, повністю автономні українські безпілотники вперше ліквідували російських військових. Про унікальний випадок, який став важливою віхою в розвитку ШІ на полі бою, розповів керівник української компанії-виробника дронів Aero Center Олександр Кохановський.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ars Technica .

Як проходив тест режиму "Термінатора" під Бахмутом

Випробування проводилося таємно під час одного з контрнаступів ЗСУ у районі міст Бахмут та Часів Яр. У бойовому тесті взяли участь 10 квадрокоптерів, які були попередньо запрограмовані на політ до лінії фронту.

БПЛА мали самостійно подолати відстань від 3 до 5 кілометрів приблизно за 10 хвилин. Після прибуття у точку призначення на дронах активувався автономний ШІ-режим під назвою "Термінатор". У цьому статусі безпілотники мали самостійно шукати та атакувати будь-які ворожі об'єкти у визначеному районі.

Прямого відеозв'язку чи запису моменту атаки не було через специфіку завдання - апарати працювали в умовах повної автономності та радіотиші.

Проте згодом на місце удару було відправлено стандартні розвідувальні дрони під керуванням пілотів. Вони зафіксували знищену техніку та тіла ліквідованих окупантів, зокрема вантажівку і кількох ворожих солдатів.

Це дозволило зробити чіткий висновок про успішність роботи повністю автономної системи. З усім тим, Кохановський підкреслив, що це був виключно поодинокий бойовий експеримент, і технологію не впроваджували для масового використання.

Подібні тести залишаються винятком через юридичні та практичні обмеження. Повна автономність несе у собі серйозні ризики "дружнього вогню" або ударів по цивільних об'єктах, а також вимагає надскладного попереднього планування.

Крім того, наразі в ООН немає єдиного міжнародного визначення летальної автономної зброї, хоча оборонні відомства провідних країн світу класифікують її як системи, здатні самостійно обирати та вражати цілі без участі людини після активації.

Офіційна позиція України та використання напівавтономних систем

Уряд України та Міністерство оборони офіційно забороняють використання ШІ на фінальній стадії перехоплення та знищення цілі. Військові командири підтверджують, що в реальних бойових умовах застосовуються лише напівавтономні системи.

Кінцеве рішення про відкриття вогню завжди залишається за людиною-оператором, що повністю відповідає нормам міжнародного гуманітарного права та мінімізує ризики для мирного населення.

Майор Данило Положухно, представник 21-го окремого батальйону безпілотних систем 3-го армійського корпусу, зазначив, що сучасні БПЛА здатні автоматично захоплювати та супроводжувати ціль на останніх метрах підльоту, і це полегшує роботу оператора.

Остаточну команду на ураження дає людина.

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Нове покоління дронів-перехоплювачів ALITA

Оскільки проєкт "Термінатор" через чинні законодавчі заборони не отримав подальшого розвитку, Олександр Кохановський очолив нову компанію Aero Center (яка не була пов'язана з колишніми тестами). Зараз підприємство створює інноваційну систему протиповітряної оборони під назвою ALITA.

Вона розробляється для перехоплення та знищення російських камікадзе типу "Шахед", а також розвідувальних безпілотників та навіть гелікоптерів.

Комплекс ALITA складатиметься з 16 пускових платформ, на яких розміщуватимуться 64 швидкісні дрони-перехоплювачі. Вони здатні автоматично стартувати під час виявлення повітряної загрози та летіти назустріч цілі зі швидкістю до 450 кілометрів на годину.

Ймовірно, роботизована батарея повністю буде готова до релізу у жовтні. Попри високий рівень автоматизації, система суворо дотримуватиметься українських законів: фінальну команду на таран або підрив ворожого БПЛА даватиме оператор.

Водночас для керування всім комплексом із 64 дронів знадобиться лише дві людини, що радикально зменшить потребу в особовому складі на 70-80%.

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Український ОПК зробив ставку на навчання невеликих ШІ-моделей на компактних базах даних. Це дозволяє запускати складний софт на недорогих і маленьких мікрочипах, які встановлюються безпосередньо на FPV-дрони, великі бомбардувальники або навіть на дистанційні турелі наземних роботів.

Примітно, що Росія також намагається наздогнати ці технології. Деякі модифікації ударних дронів типу "Герань-2" почали оснащувати контрабандними мікрокомп'ютерами Nvidia Jetson Orin.