В Киевской области 14 жертв и около 30 пострадавших после массированной атаки РФ

Во время ночной вражеской атаки на Киевскую область 14 человек погибли и 22 пострадали. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.

Известно, что подразделения ГСЧС работают на четырех локациях в Броварском районе, двух в Бучанском и одной в Фастовском.



"В Броварском районе в результате атак возникли масштабные пожары складских зданий в г. Бровары, поселке Большая Дымерка, селе Квитневе и селе Победа", - говорится в сообщении спасателей.

Также сообщается, что в Фастовском районе на территории одного из предприятий ликвидирован пожар транспортных средств.

А в Бучанском районе и продолжается ликвидация пожара складского здания в с. Чайки. В с. Софиевская Борщаговка пока сотрудники ГСЧС погасили огонь на территории логистического предприятия.



"Спасатели продолжают работать в условиях повышенной опасности, ведь сохраняется риск повторных вражеских ударов", - добавили в службе.

"Укрзализныця" прекратила движение на Броварщине

В Броварском районе из-за атак на логистические центры также нарушено движение по железной дороге, пути которой пролегли рядом.

"По оперативной информации, есть погибшие, обнаруженные на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров", - сообщили в УЗ.

Известно, что во время массированной комбинированной атаки движение поездов и работа станций приостанавливались, персонал станций и пассажиры эвакуировались.