ua en ru
Ср, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Киевской области 14 жертв и около 30 пострадавших после массированной атаки РФ

08:14 05.08.2026 Ср
2 мин
В этот раз россияне выбрали в основном логистику и склады
aimg Юлия Маловичко
В Киевской области 14 жертв и около 30 пострадавших после массированной атаки РФ Фото: последствия атаки на Киевщину (ГСЧС Украины)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Во время ночной вражеской атаки на Киевскую область 14 человек погибли и 22 пострадали. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.

Известно, что подразделения ГСЧС работают на четырех локациях в Броварском районе, двух в Бучанском и одной в Фастовском.

"В Броварском районе в результате атак возникли масштабные пожары складских зданий в г. Бровары, поселке Большая Дымерка, селе Квитневе и селе Победа", - говорится в сообщении спасателей.

Также сообщается, что в Фастовском районе на территории одного из предприятий ликвидирован пожар транспортных средств.

А в Бучанском районе и продолжается ликвидация пожара складского здания в с. Чайки. В с. Софиевская Борщаговка пока сотрудники ГСЧС погасили огонь на территории логистического предприятия.

"Спасатели продолжают работать в условиях повышенной опасности, ведь сохраняется риск повторных вражеских ударов", - добавили в службе.

"Укрзализныця" прекратила движение на Броварщине

В Броварском районе из-за атак на логистические центры также нарушено движение по железной дороге, пути которой пролегли рядом.

"По оперативной информации, есть погибшие, обнаруженные на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров", - сообщили в УЗ.

Известно, что во время массированной комбинированной атаки движение поездов и работа станций приостанавливались, персонал станций и пассажиры эвакуировались.

Массированный обстрел Киева и области

Россияне в ночь на среду, 5 августа, ударили баллистикой и дронами по столице и Киевской области. В Киеве вспыхнули ночью массовые пожары, преимущественно горели склады.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, погибла женщина, более 20 человек - травмированы.

Область

Несколько районов Киевской области тоже значительно пострадали, в том числе Броварской, Фастовский, Бучанский. Как уже отмечалось выше, в результате - более 10 погибших и вдвое больше пострадавших.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская область Атака дронов
Новости
В Киевской области 14 жертв и около 30 пострадавших после массированной атаки РФ
В Киевской области 14 жертв и около 30 пострадавших после массированной атаки РФ
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины