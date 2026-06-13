ИИ впервые управлял боевыми дронами в системе роя - почему оператор больше не нужен

Компания Shield AI, которая разрабатывает автономные системы для армии США, объявила об историческом успехе. Ее фирменный ИИ Hivemind впервые полностью самостоятельно скоординировал совместный полет совершенно разных дронов, создав "умный" боевой рой.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog .

ИИ-пилот для условий жесткой радиоэлектронной борьбы

Главная ценность технологии Hivemind заключается в том, что ИИ разработан как бортовой "виртуальный пилот" для миссий в зонах, где полностью заблокирован GPS и глушится связь (условия РЭБ).

Система не ждет команды от оператора. Она принимает решение в режиме реального времени, анализируя данные с собственных датчиков, заранее загруженные параметры миссии и поведение других летательных аппаратов в группе.

Во время последних испытаний в Оклахоме ИИ управлял командой из двух кардинально разных по архитектуре беспилотников:

V-BAT (от Shield AI) - аппарат вертикального взлета и посадки, который запускается из специального контейнера-тубуса без взлетной полосы или катапульты. Он способен часами кружить над целью.

Hornet (от Destinus Defence) - скоростные и маневренные штурмовые дроны швейцарско-испанского производства, созданные для быстрых ударов в опасном воздушном пространстве.

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Новая тактика: летающий сервер и штурмовики

Во время теста дроны выполняли четко распределенные роли. Большой беспилотник V-BAT поднялся на высоту и работал не как разведчик, а как воздушный узел связи. Он создал вокруг себя устойчивую "ячеистую" сеть (mesh-network), которая соединила наземную станцию управления и скоростные дроны Hornet.

Благодаря этому даже когда вражеский РЭБ пытался заглушить прямой сигнал с земли к штурмовикам Hornet, ИИ на борту V-BAT мгновенно ретранслировал обновленные боевые задачи и координаты на другие дроны в радиусе действия.

Перед стартом в систему загрузили только общий план миссии. Однако уже во время полета ИИ Hivemind получал динамические вводные данные. Он самостоятельно пересчитывал траектории движения, менял курсы самолетов и перераспределял цели между дронами прямо в воздухе без всякого вмешательства человека.

Почему это изменит будущее военных конфликтов?

Современный военный арсенал любой страны - это обычно сбор техники от разных производителей, где программы и радиостанции часто несовместимы между собой. Тесты в Оклахоме доказали, что ИИ Hivemind способен эффективно управлять даже теми беспилотниками, для которых он изначально не был создан.

"Когда такая технология станет массовым стандартом, классическое соотношение "один оператор - один дрон" исчезнет навсегда. Один военный сможет давать задания целому флоту автономных машин, а экосистема ИИ сама будет решать, как именно выполнить приказ в огненном небе", - резюмировали разработчики.