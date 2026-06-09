Армия США тестирует украинскую антидронную технологию: что известно о системе "Обрій 1.3"

На военных учениях в Калифорнии оборонные аналитики заметили портативный детектор БПЛА, который похож на украинский "Обрій 1.3" от Kara Dag Technologies. Аппарат тестировали под маркировкой BlackSky Guardian-1, что свидетельствует о закрытых испытаниях украинских фронтовых решений для нужд армии США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog .

Технические возможности украинской системы

Детектор "Обрій 1.3" является серийным изделием, предназначенным для предупреждения личного состава о приближении вражеских беспилотников.

Устройство сканирует радиочастотные диапазоны 1,2 ГГц, 2,4 ГГц и от 4,9 до 6,0 ГГц, фиксируя сигналы аппаратов типа FPV, DJI и Autel.

Стабильная дальность обнаружения с определением направления на цель составляет до 2 км, а максимальный радиус фиксации достигает 5 км.

Аппарат способен работать без подзарядки в течение восьми часов, поддерживает вывод аналогового видеосигнала с камеры дрона на внешний монитор и имеет специальный режим маскировки с выключенными светодиодами и виброоповещением.

Obriy 1.3 (коллаж: Kara Dag Technologies)

Ключевые эксплуатационные параметры

Дальность обнаружения БПЛА:

стабильная дистанция с функцией пеленгации - до 2 км,

максимальный радиус предупреждения - до 5 км.

Автономность и защита:

до 8 часов непрерывной работы,

цифровое подавление ложных сигналов Wi-Fi,

режим радиомолчания с виброоповещением.

Маркировка на учениях в США: зафиксировано в документах и на корпусе под индексом BlackSky Guardian-1.

Функционал украинской разработки полностью соответствует текущим запросам Центра C5ISR армии США, который ведет активный поиск портативных средств радиочастотного обнаружения для пехоты.

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База сигналов и соглашение с Anduril Industries

Главным преимуществом разработки Kara Dag Technologies является уникальная облачная база данных радиочастотных сигнатур БПЛА.

Каждое устройство, находящееся в зоне боевых действий, в реальном времени фиксирует новые частоты и цифровые профили дронов, автоматически обновляя общую глобальную библиотеку.

По аналогии с антивирусным софтом, обнаруженный на одном участке фронта новый тип сигнала мгновенно становится известным всем подключенным системам компании по всему миру.

Важным этапом для выхода технологии на рынок США стало подписание официального соглашения о партнерстве между Kara Dag и американской компанией Anduril Industries в марте 2026 года.

Anduril, поставщик ПО и оборонных систем для Министерства обороны США, интегрирует аппаратные решения в свою информационную платформу Lattice AI.

Наличие прямых каналов взаимодействия Anduril с Пентагоном объясняет, каким образом украинский прибор попал на секретные американские испытания и получил временный индекс BlackSky Guardian-1 для тестирования перед потенциальной масштабной закупкой.