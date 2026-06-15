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Танк Abrams превратили в Люцифер: как ВСУ перестроили защиту от FPV-дронов

13:09 15.06.2026 Пн
2 мин
Разработчики оснастили машину сложной модульной системой противодронных решеток
aimg Ольга Завада
Танк Abrams превратили в Люцифер: как ВСУ перестроили защиту от FPV-дронов Воины 160 ОМБр придумали защиту для танка Abrams (фото: 160 ОМБр в Facebook)
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На вооружении сухопутных войск ВСУ заметили уникальный образец бронетехники - американский танк M1A1 AIM Abrams с собственным именем "Люцифер". Вооружение передала Австралия.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на официальный фотоотчет пресс-службы 160-й ОМБр Сухопутных войск ВСУ.

Технические особенности "Люцифера"

Обнародованные снимки позволяют четко идентифицировать танк как модификацию M1A1 AIM, входившую в пакет военной помощи от Австралии. Еще в октябре 2024 года страна объявила о передаче Украине 49 единиц техники со своих складов.

По состоянию на первую половину 2026 года машины активно выполняют боевые задачи на самых тяжелых участках фронта, в частности на Покровском направлении.

Главная логистическая ценность именно австралийских Abrams заключается в конфигурации их силовой установки.

В отличие от стандартных американских версий, работающих на авиационном топливе типа JP-8, газотурбинные двигатели австралийских машин были заранее перенастроены на использование дизельного топлива.

Для Вооруженных сил Украины это стало огромным преимуществом, ведь весь украинский танковый парк и автотранспорт работают именно на дизеле, поэтому это полностью снимает проблему поставки специфического топлива на передовую.

Танк Abrams превратили в Люцифер: как ВСУ перестроили защиту от FPV-дронов

Танк Люцифер получил модульную противодронную защиту корпуса (фото: 160 ОМБр в Facebook)

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Как перехитрить вражеские FPV-дроны?

Украинские инженеры смогли решить фундаментальную проблему, которая ранее превращала кустарные антидронные "мангалы" в препятствие для самой машины.

Что получили танки:

Свободу вращения: вместо сплошной плоской конструкции, которая закрывала весь танк и блокировала башню, на Люцифере реализована модульная архитектура.

Автономные зоны: защитные экраны на башне закреплены отдельно и вращаются вместе с пушкой на 360 градусов.

Защита корпуса: корма и боковые борта получили собственные стационарные защитные панели.

Танк Abrams превратили в Люцифер: как ВСУ перестроили защиту от FPV-дроновУкраинские инженеры решили проблему башни Abrams (фото: 160 ОМБр в Facebook)

Стандартизированная архитектура свидетельствует о том, что создание противодронных решеток в Украине окончательно вышло за пределы любительской сварки в полевых условиях.

Опыт сотен боевых экипажей Сил обороны трансформировался в единую инженерную схему, которую другие подразделения теперь могут централизованно копировать, масштабировать и адаптировать для сохранения жизней танкистов и военной техники.

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