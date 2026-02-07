Украинские АЭС снизили мощность генерации после ночной атаки РФ

В результате массированного удара России в ночь на 7 февраля все украинские атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины и заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Враг наносил массированный удар дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ. В результате чего атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации", - сообщили в Минэнерго.

Из-за значительных повреждений балансировка энергосистемы осуществляется путем привлечения импорта электрической энергии и применения мер по ограничению, информирует ведомство.

По команде НЭК "Укрэнерго", вынужденно увеличен объем отключений. В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Гендиректор МАГАТЭ также подтвердил, что сегодня утром украинские АЭС снова снизили мощность после того, как возобновление вражеских ударов повлияло на электрические подстанции и отключило некоторые линии электропередач.

Также во время атаки один блок АЭС отключился от сети из-за колебаний напряжения, а Чернобыльская АЭС около часа работала на генераторах.

росси повторил призыв к сдержанности, поскольку ухудшение ситуации в энергосистеме ставит под угрозу ядерную безопасность.