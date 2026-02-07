Украинские АЭС снизили мощность генерации после ночной атаки РФ
В результате массированного удара России в ночь на 7 февраля все украинские атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины и заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Читайте также: Россияне изменили логику ударов по энергетике Украины: эксперты объяснили цель врага
"Враг наносил массированный удар дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ. В результате чего атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации", - сообщили в Минэнерго.
Из-за значительных повреждений балансировка энергосистемы осуществляется путем привлечения импорта электрической энергии и применения мер по ограничению, информирует ведомство.
По команде НЭК "Укрэнерго", вынужденно увеличен объем отключений. В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Гендиректор МАГАТЭ также подтвердил, что сегодня утром украинские АЭС снова снизили мощность после того, как возобновление вражеских ударов повлияло на электрические подстанции и отключило некоторые линии электропередач.
Также во время атаки один блок АЭС отключился от сети из-за колебаний напряжения, а Чернобыльская АЭС около часа работала на генераторах.
росси повторил призыв к сдержанности, поскольку ухудшение ситуации в энергосистеме ставит под угрозу ядерную безопасность.
Обстрел энергетики Украины 7 февраля
Напомним, в ночь на 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину более 400 дронами и почти 40 ракетами различных типов. Основной основной основной целью врага была энергосеть, генерация и распределительные подстанции.
В ряде регионов зафиксированы разрушения, раненые люди и масштабные аварийные отключения электроэнергии.
В основном под ударом оказались западные области. Ракеты фиксировались как минимум в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.
Как сообщили в Минэнерго, российские войска осуществили массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины, под ударом оказались магистральные подстанции, линии электропередач и тепловые электростанции. Украина обратилась за аварийной помощью к Польше.
Подробнее о последствиях ночной атаки россиян - в материале РБК-Украина.
В то же время эксперты отмечают, что россияне во время сегодняшней атаки изменили логику ударов по энергосистеме Украины и снова пытались усложнить передачу электроэнергии из западной части страны на восточную.