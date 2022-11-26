Украинские АЭС подключили к сети и помощь от Норвегии: новости за 25 ноября

Война России против Украины: последние новости

Все украинские АЭС снова подключены к национальной энергосети

Все действующие украинские атомные электростанции вновь подключены к национальной сети после временных отключений, вызванных ракетными ударами РФ 23 ноября.

"Четыре действующих украинских атомных электростанции вновь получили доступ к национальной энергосистеме после полного отключения электроэнергии в начале этой недели", - говорится в отчете МАГАТЭ.

Также в агентстве заявили, что Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС были повторно подключены к сети и работают по выработке электроэнергии для нужд страны. На Чернобыльской АЭС также сегодня, 25 ноября, было возобновлено электроснабжение.

Норвегия передала Украине новую партию военной помощи

Норвегия передает Украине артиллерийскую установку и зимнюю военную одежду. Страна продолжит поддерживать вооруженные силы Украины и в будущем.

"В целом мы дарим зимнюю одежду на 250 миллионов норвежских крон. Мы стараемся ее как можно быстрее передать Украине. Холодная пора наступает быстро" , - заявил министра обороны Норвегии Берн Арильд Грам.

В эту партию помощи вошло следующее:

1 самоходная артиллерийская установка M109 калибра 155 мм;

20 тысяч запчастей для ранее предоставленных таких артустановок;

55 тысяч единиц зимней военной одежды;

55 тысяч перевязочных материалов и индивидуальных пакетов;

30 тысяч сухпайков.

США сорвали передачу Украине МиГ-29 в обмен на обещание Китая удержать Путина от "ядерки"

США в марте сорвали передачу Украине польских истребителей МиГ-29. На такой шаг Вашингтон пошел после договоренности с Пекином, который пообещал в ответ удержать российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия.

Такую информацию обнародовал британский журналист Оуэн Мэтьюз, ссылаясь на слова китайских источников.

С начала российского вторжения в Украину Китай играл решающую, хотя публично малозаметную, роль в принятии стратегических решений как в Вашингтоне, так и в Москве.

"Это было тыловое вмешательство, одобренное Пекином, заставившее США сорвать соглашение с Польшей о поставках советских самолетов МиГ-29 украинским ВВС еще в марте", - пишет издание.

Зеленский назвал главную миссию Европы в ближайшей перспективе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции The idea of Europe и призвал своих европейских коллег к сохранению единства.

Зеленский отметил, что линия фронта в Украине стала линией борьбы Европы за себя. И через 274 дня полномасштабной войны - очевидно, что антиевропейская агрессия России испытывает провал, а европейская свобода будет гарантирована.

"Россия пока прибегает к разным формам террора. России пока хватает ракет и артиллерии, чтобы ежедневно убивать людей и провоцировать новые трудности для Украины и всей Европы. Но нет и не будет того, на что российский империализм всегда делал ключевую ставку и что, наконец, приводило Европу к поражениям", - добавил он.

Германия анонсировала новую помощь для Украины

Федеральное правительство Германия готовит новую помощь для Украины после масштабных повреждений критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

По данным Федерального министерства иностранных дел, Агентство технической помощи (THW) готовится доставить в Украину 100 электрогенераторов в течение двух недель. 135 таких устройств уже были ввезены в страну с начала войны. В общей сложности THW закупил для Украины генераторы на сумму более 13 млн евро.

По данным МВД, в скором времени Украине будет передано 15 дополнительных масляных обогревателей, а также 20 мобильных аккумуляторных блоков и 38 жилищно-санитарных контейнеров.

Ситуация с АЭС в Украине становится все более тревожной, - глава МАГАТЭ

Ситуация с атомными электростанциями в Украине становится все тревожнее, поскольку на этой неделе впервые все АЭС одновременно потеряли внешнее питание.

"Полная и одновременная потеря внешнего электроснабжения украинскими АЭС демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной", - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Шмыгаль успокоил украинцев: помощи Западу хватит на пенсии и зарплаты в 2023 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил украинское общество, что все социальные программы 2023 будут выполнены.

Шмыгаль назвал надежными партнерами США, Канаду и страны Евросоюза, которые предоставили Украине мощную макрофинансовую помощь, что является подлинным проявлением солидарности с украинцами.

Европарламент одобрил выделение макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро в 2023 году. Эти средства пойдут на покрытие всех социальных бюджетных расходов – пенсий, зарплат бюджетникам, помощь ВПЛ и людям с инвалидностью. Кроме того, США выделили Украине 4,5 млрд. долларов в виде грантов для прямой бюджетной поддержки. Эти средства также предназначены для обеспечения социальных программ.

В энергосистеме до сих пор сохраняется дефицит в 30%, - "Укрэнерго"

В настоящее время в украинской энергосистеме сохраняется ощутимая нехватка электроэнергии.

Сообщается, что на 19:00 в энергосистеме сохраняется существенный дефицит в 30% от потребности.

"Поэтапное обновление энергосистемы продолжается. Ремонтные бригады работают круглосуточно. Идет подключение электроэнергии бытовым потребителям", - отметили в компании.

Также сообщается, что еще утром каждому облэнерго довели необходимые объемы, и они самостоятельно определяют очереди отключения света.

Сменили тактику. В "Укрэнерго" дали оптимистический прогноз по свету

Украинская энергосистема может выйти на графики плановых отключений света уже по выходным.

По его словам, сейчас ожидается набор мощностей на атомных станциях. В частности, на Ровенской АЭС.

"Соответственно, процент покрытия потребления будет расти, хотя уже не так стремительно, как мы восстанавливались после произошедшей во вторник системной аварии. Мы планируем, что выходные мы пройдем с дефицитом 25%. Это показатель близок к тому, что был до последнего обстрела, но он все еще будет немного больше. Поэтому графики ограничений будут оставаться, но у нас есть надежда, что на выходных удастся войти в какой-то плановый режим", - отметил он.