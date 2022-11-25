Бои за Донбасс. Россияне снизили интенсивность наступления на некоторых участках: что известно

На востоке остается самая сложная ситуация, поскольку россияне применяют там все виды вооружения. Впрочем, на некоторых участках фронта враг значительно снизил свою интенсивность из-за погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Восточное направление и дальше остается главным направлением удара врага. Там продолжаются жесточайшие его действия, противник использует все виды вооружения, которые у него имеются. В первую очередь - это ствольная артиллерия всех калибров. Также танки, РСЗО, авиацию", - рассказал Череватый.

Впрочем, по его словам, несмотря на это более четырех месяцев враг не может прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и на Авдеевском направлении.

"Несомненно, погодные условия влияют (на наступательный потенциал врага - ред.). В первую очередь эта осенняя слякоть, она сначала делает невозможным использование бронированной колесной техники, а впоследствии и техники на гусеничном ходу, типа БМП, танков, или усложняет их использование. На некоторых участках фронта мы действительно наблюдаем, что враг намного снизил свою интенсивность. Но в то же время на многих участках остается и атаковать", - отметил Череватый.

Примечательно, что недавно в Минобороны призвали украинцев продолжать наступление зимой, чтобы воспользоваться своими преимуществами. Там отметили, что ВСУ имеют преимущество в подготовке, оборудовании и высоком качестве военных против деморализованных, плохо обученных и плохо оснащенных россиян.

Напомним, по данным Генштаба, что ВСУ за прошедшие сутки, 24 ноября успешно остановили атаки оккупантов в Луганской и Донецкой областях.

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