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Все украинские АЕС снова подключены к национальной энергосистеме, - МАГАТЭ

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Киев, Пятница 25 ноября 2022 17:01
Все украинские АЕС снова подключены к национальной энергосистеме, - МАГАТЭ Фото: украинские АЕС снова подключены к национальной электросети (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Все действующие украинские атомные электростанции снова подключены к национальной электросети после временных отключений, вызванных ракетными ударами РФ 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

"Четыре действующие украинские атомные электростанции снова получили доступ к национальной энергосистеме после полного отключения электроэнергии в начале этой недели", - говорится в отчете МАГАТЭ.

Также в агентстве заявили, что Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС были повторно подключены к сети и работают для выработки электроэнергии для нужд страны. На Чернобыльской АЭС также сегодня, 25 ноября, было восстановлено электроснабжение.

Ранее сообщалось, что первый блок Хмельницкой атомной электростанции вчера, 24 ноября, энергетики подключили к электросети Украины.

Ранее мы писали, что 23 ноября, из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.

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