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Ситуация с АЭС в Украине становится все более тревожной, - глава МАГАТЭ

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Украина, Пятница 25 ноября 2022 16:53
Ситуация с АЭС в Украине становится все более тревожной, - глава МАГАТЭ Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (iaea org)
Автор: Дмитрий Браславский

Ситуация с атомными электростанциями в Украине становится все тревожнее, поскольку на этой неделе впервые все АЭС одновременно потеряли внешнее питание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Полная и одновременная утрата внешнего электроснабжения украинскими АЭС демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной", - заявил Гросси.

Глава Международного агентства по атомной энергии подчеркивает, что это сложная и потенциально опасная ситуация.

В четыре действующих атомных электростанции Украины возобновили подключение к национальной энергосистеме после российской ракетной атаки, произошедшей 23 ноября.

Напомним, что все энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены. Причиной этого является разрушение электросетей.

Также 23 ноября из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровенская и Хмельницкая АЭС.

Первый блок Хмельницкой атомной электростанции вчера, 24 ноября, энергетики подключили к сети Украины.

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