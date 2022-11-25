Ситуация с АЭС в Украине становится все более тревожной, - глава МАГАТЭ
Ситуация с атомными электростанциями в Украине становится все тревожнее, поскольку на этой неделе впервые все АЭС одновременно потеряли внешнее питание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"Полная и одновременная утрата внешнего электроснабжения украинскими АЭС демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной", - заявил Гросси.
My statement on situation and recent developments at nuclear power plants in #Ukraine , part 1 of 2. pic.twitter.com/nVD4yYQZEA— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 24, 2022
Глава Международного агентства по атомной энергии подчеркивает, что это сложная и потенциально опасная ситуация.
В четыре действующих атомных электростанции Украины возобновили подключение к национальной энергосистеме после российской ракетной атаки, произошедшей 23 ноября.
Напомним, что все энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены. Причиной этого является разрушение электросетей.
Также 23 ноября из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровенская и Хмельницкая АЭС.
Первый блок Хмельницкой атомной электростанции вчера, 24 ноября, энергетики подключили к сети Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.