Ситуация с АЭС в Украине становится все более тревожной, - глава МАГАТЭ

Ситуация с атомными электростанциями в Украине становится все тревожнее, поскольку на этой неделе впервые все АЭС одновременно потеряли внешнее питание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Полная и одновременная утрата внешнего электроснабжения украинскими АЭС демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной", - заявил Гросси. My statement on situation and recent developments at nuclear power plants in #Ukraine , part 1 of 2. pic.twitter.com/nVD4yYQZEA — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 24, 2022 Глава Международного агентства по атомной энергии подчеркивает, что это сложная и потенциально опасная ситуация. В четыре действующих атомных электростанции Украины возобновили подключение к национальной энергосистеме после российской ракетной атаки, произошедшей 23 ноября.