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Шмыгаль успокоил украинцев: помощи Запада хватит на пенсии и зарплаты в 2023

Новина українською →
Украина, Пятница 25 ноября 2022 17:59
Шмыгаль успокоил украинцев: помощи Запада хватит на пенсии и зарплаты в 2023 Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил украинское общество, что все социальные программы 2023 года будут выполнены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства 25 ноября.

Шмыгаль назвал надежными партнерами США, Канаду и страны Евросоюза, которые предоставили Украине мощную макрофинансовую помощь, что является подлинным проявлением солидарности с украинцами.

Так, Европарламент одобрил выделение макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро в 2023 году. Эти средства пойдут на покрытие всех социальных бюджетных расходов – пенсий, зарплат бюджетникам, помощь ВПЛ и людям с инвалидностью. Кроме того, США выделили Украине 4,5 млрд долларов в виде грантов для прямой бюджетной поддержки. Эти средства также предназначены для обеспечения социальных программ.

"В общей сложности от американских партнеров в этом году мы уже получили 13 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Эти средства помогают нам укрепить экономику и обеспечить предоставление основных государственных услуг", - отметил премьер.

Правительство Канады выпустит в 2023 году пятилетние облигаций Ukraine sovereignty bonds. Объем ценных бумаг составляет 500 млн канадских долларов, и они помогут Украине профинансировать первоочередные расходы, в том числе социальные.

"Важно, что каждый сможет приобщиться к поддержке нашего государства, приобретя ценные бумаги. Такой инструмент является эффективным и ярким проявлением международной солидарности с Украиной", - подчеркнул Шмигаль.

Кроме того, сегодня, 25 ноября, правительство приняло решение о привлечении еще 500 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития. Это часть крупного проекта поддержки государственных расходов для обеспечения стабильного госуправления. Денежные средства будут направлены на поддержку малообеспеченных слоев населения, внутренне перемещенных лиц, зарплаты учителям и врачам.

РБК-Украина сообщало, что в конце октября Кабинет министров одобрил Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в структуру Всемирного банка.

В начале ноября сообщалось, что в государственном бюджете Украины на 2023 год выделено достаточно средств на выплату жилищных субсидий. В случае недостатка будет произведено перераспределение.

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Кабинет Министров Украины Министерство социальной политики
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Шмыгаль успокоил украинцев: помощи Запада хватит на пенсии и зарплаты в 2023
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