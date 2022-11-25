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Россия имеет опытных военных, но большинство из них уже мертвы, - Уоллес

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Лондон, Пятница 25 ноября 2022 15:29
Россия имеет опытных военных, но большинство из них уже мертвы, - Уоллес Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В российской армии еще есть опытные военнослужащие. Впрочем, большинство из них уже мертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса в интервью The Daily Beast .

По его словам, оккупанты сейчас плохо укомплектованы и этим нужно воспользоваться.

"Недавно россияне развернули часть без еды, носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для идущего в поля человека... Размах у россиян есть, но не очень. Большинство из тех, кто был хорошим военнослужащим - мертвые. Только нация, не заботящаяся о собственном народе, может отправить 100 000 своих людей на смерть, ранение или дезертирство", - отметил Воллес.

Отметим, также глава Минобороны Британии призвал украинцев продолжать наступление зимой с учетом преимуществ, имеющих ВСУ в подготовке, оборудовании и высоком качестве военных против деморализованных и плохо подготовленных россиян.

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день потери российской армии с начала полномасштабной войны достигают около 86 150 военных.

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