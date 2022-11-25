Помогала оккупантам под Попасной: корректировщицу обстрелов осудили на 12 лет

Жительница Луганской области корректировала обстрелы оккупантов в Попаснянском районе. Ее разоблачили, задержали и приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луганской областной прокуратуры.

"52-летняя местная жительница по идеологическим мотивам помогала врагу в быстром захвате населенных пунктов на Попаснянском направлении. Она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений украинской армии, вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Прокуроры объяснили, что эти данные она передавала своей дочери в Москву, сотрудничавшую с ФСБ России. В мобильном телефоне обнаружены соответствующие аудио- и текстовые сообщения, а также фотоматериалы.

Васильковский районный суд Днепропетровской области признал женщину виновной в оказании оккупационных войск помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины. Следующие 12 лет женщина проведет в тюрьме.