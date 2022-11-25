Россия израсходовала две трети своих боеприпасов в Украине, - разведка Эстонии

Российская армия уже израсходовала в Украине две трети своего запаса боеприпасов. Именно поэтому она вынуждена снизить наступательную активность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберга, которое приводит ERR.

"При экономном расходовании боеприпасов России хватит ресурса для ограниченных операций еще примерно на месяц. РФ сейчас занимается накоплением боеприпасов для весенних атак", - заявил Гросберг.

Именно из-за дефицита боеприпасов РФ должна искать возможность получения ракет и другого оружия у Ирана и КНДР. Глава разведцентра заявляет, что земля размокла из-за дождей и не позволяет широко использовать тяжелую технику, а снижение атмосферного давления, дожди и низкая облачность ограничивают применение воздушных средств.

"По этой причине военные операции могут проводиться только небольшими подразделениями и на ограниченной территории. Это способствует оборонным операциям и неудобно для наступательных действий", - объясняет Гросберг.

Активные боевые действия могут начаться в середине декабря, когда земля сможет промерзнуть. Однако РФ хочет получить передышку в тяжелой для нее ситуации и подготовиться к новому нападению.