Удар по Крымскому мосту, по оценке издания, стал символом собственных возможностей Украины по поражению целей на большом расстоянии. В то же время, по данным WSJ, Украина не может производить свои лучшие ракеты, в частности, "Нептун", которыми ударили по мосту, в таких же объемах, как Россия.

Генеральный директор КБ "Луч", разработчика "Нептуна", Олег Коростелев рассказал, что в 2026 году предприятие планирует изготовить сотни таких ракет. Для сравнения, только за первые семь месяцев этого года Россия выпустила по Украине 873 крылатых и 606 баллистических ракет.

Работу над "Нептуном" "Луч" начал еще в 2010 году, однако полноценное финансирование начало поступать только в конце 2020-го. По словам Коростелева, дополнительные инвестиции позволили существенно увеличить выпуск ракет. Кроме "Нептунов", предприятие производит более тысячи реактивных дронов "Паляниця" ежегодно.

Из-за этих ограничений отрасль оказалась на переломном этапе: часть украинских компаний ищет зарубежные рынки, чтобы наладить производство или привлечь средства.

Что именно тормозит развитие отрасли

По описанию WSJ, многочисленные небольшие компании, экспериментирующие с новыми продуктами, часто прямо на линии фронта, сделали украинский оборонный сектор гибким и инновационным. Однако внутренний рынок маловат, чтобы обеспечить рост для всех этих игроков. Финансирование распределено между более чем 1300 предприятиями, поэтому на наиболее эффективные из них приходится меньше средств.

Нико Вудс, консультировавший украинское правительство по вопросам оборонного производства, связывает это, в частности, с закупками. Отдельные командиры могут самостоятельно заказывать оборудование или получать его в качестве пожертвований, из-за чего расходы дробятся. По его словам, многие компании не приносят реальной пользы военным усилиям и лишь усиливают конкуренцию за ограниченные финансовые ресурсы.

Российские обстрелы усложняют масштабирование производства. По словам Коростелева, "Луч" вынужден рассредоточивать производственные мощности, чтобы оградить их от ударов.

Другая проблема - люди и площади. По словам представителя Ark Robotics, найти квалифицированных специалистов сложно, ведь миллионы людей уехали из страны или служат в армии. Новые помещения также найти непросто: арендодатели не хотят, чтобы их недвижимость стала целью атак. К тому же привлечь финансирование внутри страны компаниям сложно, поэтому они ищут капитал и производственные площадки за границей.

WSJ приводит примеры таких компаний:

Ark Robotics перенесла штаб-квартиру в Эстонию и наладила там выпуск дронов;

Fire Point, по словам одного из соучредителей, рассматривает возможность продажи доли в бизнесе;

Swarmer в марте вышла на рынок в Нью-Йорке, а ныне базируется в Остине (штат Техас).

Генеральный директор Uforce Олег Рогинский объяснил, что речь идет о доступе к капиталу и более широким рынкам, тогда как вести производство в самой Украине становится все сложнее.

Также издание упоминает Антибалистическую коалицию, созданную в июле в Париже, в рамках которой разрабатывается система "Фрейя". По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, создание европейской противоракетной системы для Украины может потребоваться до двух лет.

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