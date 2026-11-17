В Минобороны США раскритиковали Украину за удар по Крымскому мосту
Заместитель министра обороны США Элбридж Колби раскритиковал удар Украины по Керченскому мосту. Он заявил, что это может спровоцировать Россию на дальнейшую эскалацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Колби заявил, что украинские дальнобойные удары по территории России не оказались эффективны ни для завершения войны, ни для сдерживания российского наступления.
"Такие удары, особенно те, что направлены против гражданской инфраструктуры - например объекты компании Wildberries, - вероятно, лишь укрепили решимость российского общества, а также готовность самого Кремля к эскалации", - отметил замминистра.
Слова Колби прозвучали на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что он, возможно, обсудит войну в Украине во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором, которая должна состояться в Китае 19 ноября.
Удары по Крымскому мосту
Напомним, Крымский мост подвергся двум атакам. После первой, которая произошла 16 ноября, спутниковые фотографии зафиксировали повреждение дорожного полотна в нескольких местах и деформацию арки.
После этого, в ночь на 17 ноября в районе Керченского пролива снова прогремели взрывы. OSINT-паблики сообщили о падении в воду части автомобильного пролета и арки.
Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил поражение Крымского моста. Он заявил, что Силы обороны использовали для этого несколько видов вооружения, в частности, FP-5 "Фламинго", Р-360 "Нептун", "Паляницу", "Руту" и FP-1.
Больше деталей - в материале РБК-Украина "Крымский мост под ударом. Все об операции Украины, которая заблокировала врагу Азовское море".