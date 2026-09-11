Будут новые сделки: Swarmer раскрыла детали покупки украинского производителя НРК Ratel

Американо-украинская компания Swarmer рассказала о подробностях соглашения о приобретении украинского производителя наземных роботизированных комплексов (НРК) Ratel Robotics стоимостью до 224 миллионов долларов.

О подробностях соглашения рассказали президент и исполнительный директор Swarmer в США Алекс Финк и председатель совета директоров компании Эрик Принс на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина .

Главное Структура выплат. Часть суммы – денежные средства и акции Swarmer, а часть привязана к будущим финансовым показателям Ratel Robotics (earn-out) – то есть полную сумму учредители получат только при условии выполнения определенных показателей выручки и операционной прибыли.

Часть суммы – денежные средства и акции Swarmer, а часть привязана к будущим финансовым показателям Ratel Robotics (earn-out) – то есть полную сумму учредители получат только при условии выполнения определенных показателей выручки и операционной прибыли. Кадровые смены. Еще до соглашения с должности операционного руководителя Swarmer пошел оставшийся в составе совета директоров компании Сергей Куприенко - в Swarmer отмечают, что это не меняет стратегию компании.

Еще до соглашения с должности операционного руководителя Swarmer пошел оставшийся в составе совета директоров компании Сергей Куприенко - в Swarmer отмечают, что это не меняет стратегию компании. Планы на новые поглощения. В Swarmer подтвердили наличие "полноценного пайплайна" компаний для дальнейших приобретений – как в наступательных, так и в оборонных направлениях, не раскрывая конкретных названий.

В Swarmer подтвердили наличие "полноценного пайплайна" компаний для дальнейших приобретений – как в наступательных, так и в оборонных направлениях, не раскрывая конкретных названий. Контракты с ВСУ. Соглашение может ускорить поставки благодаря дополнительному оборотному капиталу. В компании заверили, что соглашение не должно повлиять на исполнение контрактов Ratel Robotics с Вооруженными Силами Украины, а наоборот.

Почему Swarmer выбрала именно Ratel Robotics

По словам Алекса Финка, Ratel Robotics привлекательна тем, что у него нет собственного отдела продаж, GR-подразделения или лоббистов - спрос на продукцию формируют сами боевые подразделения. По его словам, ниша НРК в этом году выросла более чем в пять раз в каждой компании сектора.

Финк также отметил роль НРК как универсальной платформы для развертывания дронов и даже элементов ПВО ближе к линии фронта.

"НРК решает проблему того, сколько времени уходит на развертывание многих дронов вблизи линии фронта", - отметил Финк.

По его словам, программное обеспечение Swarmer уже поддерживает до 690 дронов в одном рое.

Что Ratel Robotics получит от сделки

Финк объяснил, что Swarmer может предложить Ratel Robotics доступ к маркетинговой инфраструктуре, командам продаж на трех континентах, комплаенс-аппарату и рынкам капитала США.

"Мы - это потенциальное средство для компаний с отличной технологией, чтобы сразу объединить ее с маркетинговой машиной, командами продаж и комплайнс-аппаратом", - сказал Алекс Финк.

Эрик Принс добавил, что диверсифицированная цепь снабжения делает оборонную базу Украины более устойчивой, поскольку она меньше зависит только от производства внутри страны.

Планирует ли Swarmer новые поглощения

В Swarmer подтвердили, что сделка с Ratel Robotics – не единственная в планах компании. По словам Финка, компания ведет переговоры с несколькими целями одновременно, а формат будущих сделок может быть разным – от миноритарной доли до полного выкупа или лицензирования технологий.

"Все опции на столе: миноритарная доля, небольшая мажоритарная доля, полное владение, совместные предприятия, лицензирование", – сказал Финк.

Эрик Принс отметил, что Swarmer интересуют как наступательные, так и оборонные технологии.

Что будет с контрактами Ratel с Вооруженными силами

По словам Финка, контракты Ratel Robotics определяются спросом со стороны подразделений на фронте, и соглашение со Swarmer скорее ускорит способность компании выполнять заказы благодаря дополнительному финансированию.

"Если компания не может самостоятельно финансировать оборотный капитал, это соглашение может помочь ускорить их способность удовлетворять спрос Вооруженных сил", – пояснил Финк.

До закрытия сделки Swarmer не может официально комментировать планы по выводу продукции Ratel Robotics на рынок США. Ratel Robotics самостоятельно ведет переговоры с партнерами в рамках программы Build With Ukraine, которая охватывает преимущественно европейские страны.