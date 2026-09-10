Swarmer покупает украинского производителя боевых роботов Ratel за 224 миллиона долларов

Американо-украинская компания Swarmer заключила окончательное соглашение о приобретении украинского производителя наземных роботизированных комплексов (НРК) Ratel Robotics. Стоимость сделки может составить 224 миллиона долларов при условии выполнения всех предусмотренных показателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Swarmer .

Что известно об условиях сделки

Оплата за Ratel Robotics будет состоять из денежных средств и акций. Закрытие сделки зависит от выполнения стандартных условий, а также необходимых юридических, регуляторных и акционерных согласований.

В этом году Ratel Robotics заключила контракты на сумму 86 миллионов долларов и ведет переговоры с несколькими странами НАТО в рамках инициативы Build With Ukraine.

Продукцию компании - модульные НРК - применяют для логистики на поле боя, эвакуации раненых, разведки, запуска дронов и разминирования. Кроме того, Ratel Robotics разрабатывает два варианта беспилотных летательных аппаратов, мобильные мастерские и прицепы на солнечных панелях.

Президент и исполнительный директор Swarmer в США Алекс Финк отметил, что наземные роботизированные комплексы могут стать универсальной платформой для запуска дронов, перехватчиков и других беспилотных систем, а соединение боевого шасси с автономным программным обеспечением Swarmer должно создать совместимые решения.

Основатель и CEO Ratel Robotics Тарас Остапчук останется на своем посту и будет подчиняться непосредственно Финку.

В Ratel Robotics не прокомментировали РБК-Украина информацию о сделке.

Сколько людей и техники получит Swarmer

В штате Ratel Robotics работает более 300 человек, которые должны присоединиться к Swarmer после закрытия сделки - таким образом, общая численность объединенной компании вырастет почти до 500 сотрудников.

По данным компаний, продукция Ratel Robotics составляет примерно 37% от всех 11 миллиардов гривен (246,85 миллиона долларов), которые Агентство оборонных закупок Минобороны Украины потратило на контракты по приобретению НРК с 1 января по 18 апреля 2026 года.

Глава совета директоров Swarmer Эрик Принс отметил, что ранее очерчивал курс компании на построение платформы для боевых технологий, проверенных на фронте, и назвал Ratel Robotics таким примером.

Каждая серийная модель Ratel H и Ratel M имеет номер стандартизации НАТО (NSN), присвоенный по коду поставщика NCAGE A3X8J, а также сертификат AQAP 2110 - стандарт качества НАТО для проектирования, разработки и производства.