ua en ru
Чт, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Swarmer покупает украинского производителя боевых роботов Ratel за 224 миллиона долларов

13:08 10.09.2026 Чт
3 мин
Что предполагает соглашение Swarmer о покупке украинского производителя НРК Ratel Robotics?
aimg Лев Шевченко
Swarmer покупает украинского производителя боевых роботов Ratel за 224 миллиона долларов Фото: НРК Ratel Robotics (Facebook компании)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Американо-украинская компания Swarmer заключила окончательное соглашение о приобретении украинского производителя наземных роботизированных комплексов (НРК) Ratel Robotics. Стоимость сделки может составить 224 миллиона долларов при условии выполнения всех предусмотренных показателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Swarmer.

Что известно об условиях сделки

Оплата за Ratel Robotics будет состоять из денежных средств и акций. Закрытие сделки зависит от выполнения стандартных условий, а также необходимых юридических, регуляторных и акционерных согласований.

В этом году Ratel Robotics заключила контракты на сумму 86 миллионов долларов и ведет переговоры с несколькими странами НАТО в рамках инициативы Build With Ukraine.

Продукцию компании - модульные НРК - применяют для логистики на поле боя, эвакуации раненых, разведки, запуска дронов и разминирования. Кроме того, Ratel Robotics разрабатывает два варианта беспилотных летательных аппаратов, мобильные мастерские и прицепы на солнечных панелях.

Президент и исполнительный директор Swarmer в США Алекс Финк отметил, что наземные роботизированные комплексы могут стать универсальной платформой для запуска дронов, перехватчиков и других беспилотных систем, а соединение боевого шасси с автономным программным обеспечением Swarmer должно создать совместимые решения.

Основатель и CEO Ratel Robotics Тарас Остапчук останется на своем посту и будет подчиняться непосредственно Финку.

В Ratel Robotics не прокомментировали РБК-Украина информацию о сделке.

Сколько людей и техники получит Swarmer

В штате Ratel Robotics работает более 300 человек, которые должны присоединиться к Swarmer после закрытия сделки - таким образом, общая численность объединенной компании вырастет почти до 500 сотрудников.

По данным компаний, продукция Ratel Robotics составляет примерно 37% от всех 11 миллиардов гривен (246,85 миллиона долларов), которые Агентство оборонных закупок Минобороны Украины потратило на контракты по приобретению НРК с 1 января по 18 апреля 2026 года.

Глава совета директоров Swarmer Эрик Принс отметил, что ранее очерчивал курс компании на построение платформы для боевых технологий, проверенных на фронте, и назвал Ratel Robotics таким примером.

Каждая серийная модель Ratel H и Ratel M имеет номер стандартизации НАТО (NSN), присвоенный по коду поставщика NCAGE A3X8J, а также сертификат AQAP 2110 - стандарт качества НАТО для проектирования, разработки и производства.

Читайте также: Федоров анонсировал создание крупнейшего венчурного фонда для "оборонки"

В конце августа Swarmer уже входила в состав основателей совместного проекта с Эриком Принсом - компании Vectus Air Defense Systems, работающей по модели "ПВО как сервис" для правительств и операторов критической инфраструктуры. Swarmer получила 20% новой компании и будет предоставлять ей собственные технологии противодействия дронам, а сам Принс возглавил Vectus, опираясь на опыт работы в Украине, Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке.

Наземные роботизированные комплексы Ratel также представляли на первом параде дронов в Киеве ко Дню Независимости, где наряду с моделью Ratel X демонстрировали НРК TerMIT, "Рысь PRO", "Симба", Ardal и "Змей", а также беспилотные катера Sea Baby, Magura и Sargan.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Бизнес
Новости
Заправка выгорела дотла. Появились фото атакованной АЗС "Укрнафты" в Киеве
Заправка выгорела дотла. Появились фото атакованной АЗС "Укрнафты" в Киеве
Аналитика
Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского