Украина вправе делать со своей территорией все, что захочет. То же касается и Крымского моста, который Россия незаконно построила к оккупированному полуострову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского журналистам после встречи "Коалиции желающих", передает "Укринформ".

Зеленский об ударе по Крымскому мосту

Президент заявил, что Россия годами десятки раз атаковала украинские мосты. Поэтому Украина справедливо отвечает на эти действия .

"А если честно: Крым - это же Украина? А все что на территории Украины - это украинское? А мы со своим делаем все, что захотим", - объяснил Зеленский удары по Крымскому мосту.

Атаки на Крымский мост

Ранее РБК-Украина писало, что замминистра обороны США Элбридж Колби раскритиковал удар Украины по Крымскому мосту. Он заявил, что это может спровоцировать Россию на дальнейшую эскалацию.

Колби заявил, что украинские дальнобойные удары по территории России не оказались эффективны ни для завершения войны, ни для сдерживания российского наступления.

Кроме того стало известно, что Крымский мост подвергся двум атакам . После первой 16 ноября спутниковые снимки зафиксировали повреждение дорожного полотна в нескольких местах и деформацию арки.

Позже, в ночь на 17 ноября, в районе Керченского пролива снова раздались взрывы. OSINT-паблики сообщили о падении в воду части автомобильного пролета и арки.