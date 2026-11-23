Удар по Кримському мосту, за оцінкою видання, став символом власних можливостей України щодо ураження цілей на великій відстані. Водночас, за даними WSJ, Україна не може виробляти свої найкращі ракети, зокрема "Нептун", якими вдарили по мосту, у таких самих обсягах, як Росія.

Генеральний директор КБ "Луч", розробника "Нептуна", Олег Коростельов розповів виданню, що у 2026 році підприємство планує виготовити сотні таких ракет. Для порівняння, лише за перші сім місяців цього року Росія випустила по Україні 873 крилаті та 606 балістичних ракет.

Роботу над "Нептуном" "Луч" розпочав ще 2010 року, проте повноцінне фінансування почало надходити лише наприкінці 2020-го. За словами Коростельова, додаткові інвестиції дозволили б суттєво збільшити випуск ракет. Окрім "Нептунів", підприємство виготовляє понад тисячу реактивних дронів "Паляниця" щороку.

Через ці обмеження галузь опинилася на переломному етапі: частина українських компаній шукає закордонні ринки, щоб налагодити там виробництво або залучити кошти.

Що саме гальмує розвиток галузі

За описом WSJ, численні невеликі компанії, які експериментують з новими продуктами, часто просто на лінії фронту, зробили український оборонний сектор гнучким та інноваційним. Проте внутрішній ринок замалий, щоб забезпечити зростання для всіх цих гравців. Фінансування розподілене між понад 1300 підприємствами, тож на найефективніші з них припадає менше коштів.

Ніко Вудс, який консультував український уряд з питань оборонного виробництва, пов'язує це зокрема із закупівлями. Окремі командири можуть самостійно замовляти обладнання або отримувати його як пожертви, через що витрати роздроблюються. За його словами, чимало компаній не приносять реальної користі військовим зусиллям і лише посилюють конкуренцію за обмежені фінансові ресурси.

Російські обстріли ускладнюють масштабування виробництва. За словами Коростельова, "Луч" змушений розосереджувати виробничі потужності, щоб захистити їх від ударів.

Інша проблема - люди й площі. За словами представника Ark Robotics, знайти кваліфікованих фахівців складно, адже мільйони людей виїхали з країни або служать в армії. Нові приміщення також знайти непросто: орендодавці не хочуть, щоб їхня нерухомість стала ціллю для атак. До того ж залучити фінансування всередині країни компаніям важко, тому вони шукають капітал і виробничі майданчики за кордоном.

WSJ наводить приклади таких компаній:

Ark Robotics перенесла штаб-квартиру до Естонії та налагодила там випуск дронів;

Fire Point, за словами одного зі співзасновників, розглядає можливість продажу частки в бізнесі;

Swarmer у березні вийшла на ринок у Нью-Йорку, а нині базується в Остіні (штат Техас).

Генеральний директор Uforce Олег Рогінський пояснив, що йдеться про доступ до капіталу та ширших ринків, тоді як вести виробництво в самій Україні стає дедалі складніше.

Також видання згадує Антибалістичну коаліцію, створену в липні в Парижі, у межах якої розробляють систему "Фрейя". За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, на створення європейської протиракетної системи для України може знадобитися до двох років.

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