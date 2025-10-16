Украинская делегация встретилась с Келлогом перед приездом Зеленского в США

Украинская делегация встретилась в Вашингтоне со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Главной темой стали предстоящие переговоры на уровне лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента США Андрея Ермака в Telegram.