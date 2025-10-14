ua en ru
Зеленский хочет получить от США Tomahawk, - Трамп

США, Вторник 14 октября 2025 22:22
Зеленский хочет получить от США Tomahawk, - Трамп Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (president.gov.ua )
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу на встрече в Вашингтоне попросит о поставках ракет Tomahawk.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Он отметил, что США имеют большой запас этих ракет, но не уточнил, будет ли принято решение о поставках

"Я знаю, что он хочет попросить: ему нужно оружие, он хотел бы иметь Tomahawk. У нас много Tomahawk, - сказал Трамп.

Tomahawk для Украины

Ранее Трамп заявил, что решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk фактически уже принято. А Зеленский, комментируя эту информацию, выразил надежду, что получение таких ракет поможет заставить Россию "протрезветь" и вернуться к переговорам.

В Кремле отреагировали на это заявление с истерикой, назвав возможные поставки "серьезным ударом по российско-американским отношениям". Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что передача Tomahawk может якобы "спровоцировать новую эскалацию", поскольку "эти ракеты способны нести ядерное оснащение".

Сам Путин, комментируя ситуацию, пообещал усилить российскую систему ПВО в ответ на возможную передачу Украине американских дальнобойных ракет.

Более того, сегодня посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на этой неделе ожидаются новые объявления о поставках оружия Украине через программу НАТО PURL. Она предусматривает закупки вооружений в США, о каком оружии идет речь - пока не известно.

Напомним, что в эту пятницу Зеленский должен отправиться в Вашингтон и встретиться там с Трампом, поскольку "определенные детали их разговоров невозможно обсудить по телефону.

Больше о том, что стоит за этим решением и действительно ли Украина получит Tomahawk, - читайте в материале РБК-Украина.

