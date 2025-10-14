Зеленский хочет получить от США Tomahawk, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу на встрече в Вашингтоне попросит о поставках ракет Tomahawk.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
Он отметил, что США имеют большой запас этих ракет, но не уточнил, будет ли принято решение о поставках
"Я знаю, что он хочет попросить: ему нужно оружие, он хотел бы иметь Tomahawk. У нас много Tomahawk, - сказал Трамп.
Tomahawk для Украины
Ранее Трамп заявил, что решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk фактически уже принято. А Зеленский, комментируя эту информацию, выразил надежду, что получение таких ракет поможет заставить Россию "протрезветь" и вернуться к переговорам.
В Кремле отреагировали на это заявление с истерикой, назвав возможные поставки "серьезным ударом по российско-американским отношениям". Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что передача Tomahawk может якобы "спровоцировать новую эскалацию", поскольку "эти ракеты способны нести ядерное оснащение".
Сам Путин, комментируя ситуацию, пообещал усилить российскую систему ПВО в ответ на возможную передачу Украине американских дальнобойных ракет.
Более того, сегодня посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на этой неделе ожидаются новые объявления о поставках оружия Украине через программу НАТО PURL. Она предусматривает закупки вооружений в США, о каком оружии идет речь - пока не известно.
Напомним, что в эту пятницу Зеленский должен отправиться в Вашингтон и встретиться там с Трампом, поскольку "определенные детали их разговоров невозможно обсудить по телефону.
Больше о том, что стоит за этим решением и действительно ли Украина получит Tomahawk, - читайте в материале РБК-Украина.