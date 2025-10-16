ua en ru
Зеленский и Трамп обсудят на встрече переход Украины в наступление, - Politico

США, Четверг 16 октября 2025 17:32
Зеленский и Трамп обсудят на встрече переход Украины в наступление, - Politico Фото: встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп будет обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским переход Украины в наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Американский лидер перед встречей, на которой, как ожидается, будет обсуждаться предоставление Украине "Томагавков" и ПВО Patriot, сообщил, что Киев хочет перейти в наступление.

"Они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление", - сказал он.

И Зеленский, и Трамп сообщили, что во время встречи в Белом доме они будут обсуждать крылатые ракеты Tomahawk и системы противовоздушной обороны

Украинская делегация в США на этой неделе уже встретилась с компанией Raytheon, производителем "Томагавков", а также систем ПВО Patriot.

Киев надеется, что пятничная встреча поможет получить современное вооружение, необходимое для проведения очередной контрнаступательной операции против России.

"Мы действительно можем перейти в наступление - все зависит от оружия, которое мы получим, и утвержденного плана", - рассказал Politico неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, недавно стало известно, что Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне уже 17 октября.

Лидеры двух стран планируют обсудить в первую очередь вопросы дальнобойного оружия, усиление ПВО, санкции против России и энергетическую безопасность.

Последний раз Зеленский встретился с Трампом 23 сентября на полях Генассамблеи ООН и назвал эту встречу продуктивной.

По оценке директора оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, Украине могут передать лишь от 20 до 50 ракет, что вряд ли существенно повлияет на ход войны.

Подробнее о том, передадут ли США ракеты Украине и что это изменит, - читайте в материале РБК-Украина.

