Зеленский и Трамп обсудят на встрече переход Украины в наступление, - Politico

В пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп будет обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским переход Украины в наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Американский лидер перед встречей, на которой, как ожидается, будет обсуждаться предоставление Украине "Томагавков" и ПВО Patriot, сообщил, что Киев хочет перейти в наступление.

"Они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление", - сказал он.

И Зеленский, и Трамп сообщили, что во время встречи в Белом доме они будут обсуждать крылатые ракеты Tomahawk и системы противовоздушной обороны

Украинская делегация в США на этой неделе уже встретилась с компанией Raytheon, производителем "Томагавков", а также систем ПВО Patriot.

Киев надеется, что пятничная встреча поможет получить современное вооружение, необходимое для проведения очередной контрнаступательной операции против России.

"Мы действительно можем перейти в наступление - все зависит от оружия, которое мы получим, и утвержденного плана", - рассказал Politico неназванный высокопоставленный украинский чиновник.