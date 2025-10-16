Українська делегація зустрілася з Келлогом перед приїздом Зеленського до США

Українська делегація зустрілася у Вашингтоні зі спецпосланником президента США по Україні Кітом Келлогом. Головною темою стали майбутні переговори на рівні лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента США Андрія Єрмака в Telegram .

"Щиро сподіваємося на конкретні рішення вже завтра", - підкреслив Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що розмова напередодні зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа була важливою. Були узгоджені ключові пріоритети та акценти.

За словами Єрмака, у зустрічі також брали участь секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України в США Ольга Стефанішина і заступник Келлога Джон Коул.

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, вже завтра, 17 жовтня, у Білому домі відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Українська делегація приїхала до Вашингтона на початку цього тижня, щоб підготувати ґрунт для зустрічі на рівні лідерів.

За даними Politico, на зустрічі Зеленського і Трампа, ймовірно, обговорюватимуть можливість переходу українських воїнів у наступ. Неназваний високопоставлений український чиновник розповів виданню, що подальші дії ЗСУ залежать від того, яку зброю вони отримають.

Також два лідери обговорюватимуть можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot.

Трамп уже підтверджував, що Зеленський хоче отримати від США ракети Tomahawk. За інформацією американських ЗМІ, сам президент США поки що розглядає таку передачу.