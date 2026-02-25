ua en ru
Ср, 25 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Удар "Фламинго" по заводу "Искандеров": эксперты указали на три главные особенности

Россия, Среда 25 февраля 2026 21:20
UA EN RU
Удар "Фламинго" по заводу "Искандеров": эксперты указали на три главные особенности Иллюстративное фото: крылатая ракета "Фламинго" FP-5 (Fire Point)
Автор: Валерий Ульяненко

Кадры прилета крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" по "Воткинскому заводу", на котором делают баллистические ракеты "Искандер", "Орешник", "Ярс" и "Булава", раскрывают три ключевые особенности удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Читайте также: "Все ракеты долетели до цели": Зеленский об ударах "Фламинго" по заводу "Искандеров"

Момент прилета "Фламинго" по российскому заводу был зафиксирован камерой наблюдения. На видео ракета попадает в производственный цех №22 "Воткинского завода"

Три аспекта удара

Издание сообщает о трех важных аспектах удара. Первый - сверхвысокая точность "Фламинго", что свидетельствует об эффективной системе наведения ракеты на конечном этапе. Кроме того, это касается всего ее полета, ведь удар по российскому предприятию в Удмуртии стал одним из самых дальнобойных.

Второй аспект - после попадания "Фламинго" в стену на кадрах видны две отдельные вспышки. Одна из них появилась непосредственно во время попадания, а вторая - чуть позже с другой стороны здания.

Этот момент свидетельствует о поражении ударной волной всего помещения цеха. Огромная дыра в крыше размером около 30х25 метров возникла в результате выламывания бетонных конструкций изнутри в результате взрыва боевой части весом в тонну.

Третий аспект - свет внутри цеха, что свидетельствует о его трехсменной работе. Пока остается неизвестным, предупредили ли рабочих завода об угрозе ракетного удара.

Издание пишет, что власти страны-агрессора сначала сообщили об одном, а позже об 11 пострадавших, которым оказывалась помощь. При этом смена в цехе на таком предприятии может насчитывать более ста человек.

Ракетный удар по "Воткинскому заводу"

Напомним, в ночь на 21 февраля россияне жаловались, что в Воткинске (Удмуртия) были слышны громкие взрывы. После этого в соцсетях появились кадры, на которых был виден пожар и дым на территории "Воткинского завода".

Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны ракетами "Фламинго" поразили "Воткинский завод", производящий межконтинентальные баллистические ракеты, а также другие объекты.

Отметим, удар ракетами "Фламинго" по российскому заводу уничтожил гальвано-штамповочный цех. В частности, в его кровле зафиксирована брешь ориентировочными размерами 30×24 м.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация фламінго искандеры Ракеты
Новости
"Положить конец убийствам": команда Трампа получила приказ перед переговорами Украины и РФ
"Положить конец убийствам": команда Трампа получила приказ перед переговорами Украины и РФ
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ