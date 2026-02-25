Удар "Фламинго" по заводу "Искандеров": эксперты указали на три главные особенности

Кадры прилета крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" по "Воткинскому заводу", на котором делают баллистические ракеты "Искандер", "Орешник", "Ярс" и "Булава", раскрывают три ключевые особенности удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Момент прилета "Фламинго" по российскому заводу был зафиксирован камерой наблюдения. На видео ракета попадает в производственный цех №22 "Воткинского завода"

Три аспекта удара

Издание сообщает о трех важных аспектах удара. Первый - сверхвысокая точность "Фламинго", что свидетельствует об эффективной системе наведения ракеты на конечном этапе. Кроме того, это касается всего ее полета, ведь удар по российскому предприятию в Удмуртии стал одним из самых дальнобойных.

Второй аспект - после попадания "Фламинго" в стену на кадрах видны две отдельные вспышки. Одна из них появилась непосредственно во время попадания, а вторая - чуть позже с другой стороны здания.

Этот момент свидетельствует о поражении ударной волной всего помещения цеха. Огромная дыра в крыше размером около 30х25 метров возникла в результате выламывания бетонных конструкций изнутри в результате взрыва боевой части весом в тонну.

Третий аспект - свет внутри цеха, что свидетельствует о его трехсменной работе. Пока остается неизвестным, предупредили ли рабочих завода об угрозе ракетного удара.

Издание пишет, что власти страны-агрессора сначала сообщили об одном, а позже об 11 пострадавших, которым оказывалась помощь. При этом смена в цехе на таком предприятии может насчитывать более ста человек.