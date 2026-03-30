По Украине катится массовая волна "минирований": что известно на данный момент

По Украине прокатилась массовая волна анонимных сообщений о минировании. С 11:00 утра письма с угрозами поступают в госорганы, школы, банки и другие учреждения по всей стране.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина .

По состоянию на 14:50 полиция получила уже 1216 таких сообщений.

Анонимные письма с угрозами о заминировании получают:

органы государственной власти и местного самоуправления

учебные заведения

предприятия и организации

банки и другие учреждения.

Что делают правоохранители

На местах уже работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы. Все здания проверяют по стандартным протоколам безопасности.

Сейчас отработано около 20% сообщений. Ни одно из них не подтвердилось.

Правоохранители выясняют, кто стоит за рассылкой. Полиция не исключает, что это очередная информационно-психологическая операция врага.

По данным источников РБК-Украина, к распространению сообщений может быть причастен Сергей Пономаренко Леонидович - глава БЮТ в Харьковской области.

"30 марта с 11:00 на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, организаций, банков и других учреждений продолжают массово поступать анонимные сообщения о заминировании зданий", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис.

Полиция напоминает: отправка заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности людей является уголовным преступлением.

Граждан просят сохранять спокойствие и следить только за официальными источниками информации.