По Украине распространяется волна массовых "минирований": что известно
30 января в Киеве и многих областях Украины поступили анонимные сообщения о заминировании различных объектов. Правоохранители проводят проверки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции.
Сообщения поступили в Киеве, в Полтавской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой, Тернопольской, Волынской, Хмельницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
Из школ эвакуировали детей, местами не работают территориальные центры МВД.
В полиции отметили, что подобные сообщения часто являются очередной информационной атакой врага, однако, несмотря на это каждый адрес тщательно отрабатывается нарядами полиции.
Взрывчатку ищут в учебных заведениях, государственных учреждениях, предприятиях и других объектах.
К проверке привлечены взрывотехники и кинологи.
Сообщении о минировании
Напомним, недавно в Киевской области остановили поезд "Перемышль - Киев" из-за вероятной взрывчатки. Пассажиров эвакуировали неподалеку Фастова.
Перед тем в сети также начали сообщать о массовых "минированиях" ряда поездов "Укрзализныци", как региональных так и международных рейсов.
Компания перевозчик официально не подтверждала эту информацию. Тогда "Укрзализныця" в комментарии РБК-Украина ответила, что в случае поступления сообщений о заминировании - поезда проверят взрывотехники.
В сентябре 2025 года в Киеве полиция получила сообщение о "минировании" школ и торговых центров.