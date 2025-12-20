Над Киевом заметили флаг РФ? Что говорят в полиции

Видео с дроном с российским флагом, которое 20 декабря распространялось в соцсетях якобы над Киевом, оказалось фейком.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина .

"Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом - фейк", - заявила Юлия Гирдвилис.

По словам пресс-секретаря, правоохранители оперативно проверили информацию, получившую огласку в сети.

По результатам проверки никаких фактов появления дрона с российским флагом в центре Киева не установлено. Опубликованные видео не имеют подтверждения и являются недостоверными.

Атака фейков от РФ

В последнее время в соцсетях регулярно появляются провокационные видео и вбросы, которые пытаются посеять панику или дискредитировать ситуацию с безопасностью в столице.

После каждого подобного случая Национальная полиция призывает граждан проверять источники информации и доверять только официальным сообщениям.

Ранее правоохранители неоднократно опровергали фейки, связанные с беспилотниками над городами Украины, подчеркивая: информационные атаки являются составляющей гибридной войны, и критическое мышление остается ключевой защитой общества.