Главная » Новости » Происшествия

Над Киевом заметили флаг РФ? Что говорят в полиции

Киев, Суббота 20 декабря 2025 17:10
Над Киевом заметили флаг РФ? Что говорят в полиции Фото: полиция опровергла информацию о флаге РФ над Киевом (umdpl.info)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Козачук

Видео с дроном с российским флагом, которое 20 декабря распространялось в соцсетях якобы над Киевом, оказалось фейком.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина.

"Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом - фейк", - заявила Юлия Гирдвилис.

По словам пресс-секретаря, правоохранители оперативно проверили информацию, получившую огласку в сети.

По результатам проверки никаких фактов появления дрона с российским флагом в центре Киева не установлено. Опубликованные видео не имеют подтверждения и являются недостоверными.

Атака фейков от РФ

В последнее время в соцсетях регулярно появляются провокационные видео и вбросы, которые пытаются посеять панику или дискредитировать ситуацию с безопасностью в столице.

После каждого подобного случая Национальная полиция призывает граждан проверять источники информации и доверять только официальным сообщениям.

Ранее правоохранители неоднократно опровергали фейки, связанные с беспилотниками над городами Украины, подчеркивая: информационные атаки являются составляющей гибридной войны, и критическое мышление остается ключевой защитой общества.

Ранее мы писали, ссылаясь на Центр противодействия дезинформации, что российские пропагандисты массово тиражируют фейковые материалы о Купянске, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Напомним, что прокремлевские ресурсы снова запустили в TikTok ролики с "военными ВСУ", сгенерированными ИИ, которые якобы находятся на разных участках фронта.

В этих видео искусственные персонажи распространяют нарративы об "обвале обороны", "проникновении российских сил во фланги", "хаосе в подразделениях" и "равнодушии командиров".

Аналитики Центра подчеркивают: главная цель этой информационной кампании - психологическое давление на украинских военных, подрыв внутреннего доверия в подразделениях и навязывание ощущения безысходности.

РБК-Украина также писало, что в TikTok активно раскручивают фейковые видео о якобы "массовой сдаче в плен" украинских защитников вблизи Покровска.

Большинство таких роликов имеют подписи на разных иностранных языках, а аккаунты-распространители демонстрируют признаки скоординированной сети, созданной для продвижения кремлевских нарративов среди иностранной аудитории, отметили в ЦПИ.

Киев Полиция Киева Фейки Дрони
