"Укрзализныця" остановила три поезда из-за сообщения о заминировании

Сегодня утром три поезда дальнего следования были временно остановлены из-за сообщения о заминировании. Пассажиров эвакуировали на безопасное расстояние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю ".

"Взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Взрывчатых веществ не обнаружено. Поезда возобновили движение. Задержка составила менее часа", - отметили в "Укрзализныце".

Поезда были вынужденно остановлены. Пассажиры высажены и отведены на безопасную дистанцию.

Как сообщили железнодорожники, сегодня, 11 октября, утром УЗ получила сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования:

Изменения в работе "Укрзализныци"

Напомним, ранее мы писали, что 10 и 11 октября из-за ремонтных работ часть поездов Kyiv City Express не будет курсировать между станциями Святошин и Почайна.

Кроме того, с 6 по 22 октября на участке Почайна - Радужный движение поездов временно приостановлено из-за ремонта моста.