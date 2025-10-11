"Укрзализныця" остановила три поезда из-за сообщения о заминировании
Сегодня утром три поезда дальнего следования были временно остановлены из-за сообщения о заминировании. Пассажиров эвакуировали на безопасное расстояние.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Как сообщили железнодорожники, сегодня, 11 октября, утром УЗ получила сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования:
- №68/20 Киев - Варшава
- №733 Днепр - Киев
- №748 Тернополь - Киев
Поезда были вынужденно остановлены. Пассажиры высажены и отведены на безопасную дистанцию.
"Взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Взрывчатых веществ не обнаружено. Поезда возобновили движение. Задержка составила менее часа", - отметили в "Укрзализныце".
Изменения в работе "Укрзализныци"
Напомним, ранее мы писали, что 10 и 11 октября из-за ремонтных работ часть поездов Kyiv City Express не будет курсировать между станциями Святошин и Почайна.
Кроме того, с 6 по 22 октября на участке Почайна - Радужный движение поездов временно приостановлено из-за ремонта моста.