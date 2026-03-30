ua en ru
Пн, 30 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Україною котиться масова хвиля "мінувань": що відомо на цей час

15:18 30.03.2026 Пн
2 хв
Атака "мінерів" по всій країні - у поліції назвали рекордну кількіть повідомлень
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Фото: Україну засипали листами про вибухівку (Getty Images)

Україною прокотилася масова хвиля анонімних повідомлень про замінування. З 11:00 ранку листи із погрозами надходять до держорганів, шкіл, банків та інших установ по всій країні.

Про це повідомила речниця Нацполіції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна.

Читайте також: Над Києвом помітили прапор РФ? Що кажуть у поліції

Станом на 14:50 поліція отримала вже 1216 таких повідомлень.

Анонімні листи з погрозами про замінування отримують:

  • органи державної влади та місцевого самоврядування
  • навчальні заклади
  • підприємства та організації
  • банки та інші установи.

Що роблять правоохоронці

На місцях вже працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи. Усі будівлі перевіряють за стандартними протоколами безпеки.

Наразі відпрацьовано близько 20% повідомлень. Жодне з них не підтвердилося.

Правоохоронці з'ясовують, хто стоїть за розсилкою. Поліція не виключає, що це чергова інформаційно-психологічна операція ворога.

За даними джерел РБК-Україна, до розповсюдження повідомлень може бути причетний Сергій Пономаренко Леонідович - очільник БЮТ у Харківській області.

"30 березня з 11:00 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій, банків та інших установ продовжують масово надходити анонімні повідомлення про замінування будівель", - повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

Поліція нагадує: надсилання завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці людей є кримінальним злочином.

Громадян просять зберігати спокій і стежити лише за офіційними джерелами інформації.

Нещодавно "Укрзалізниця" була змушена зупинити три потяги через повідомлення про замінування. Пасажирів поїзда евакуювали на безпечну відстань.

У січні Україною також котилася хвиля замінувань. Повідомлення надійшли практично по всіх областях.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Школа Поліція Києва
Новини
