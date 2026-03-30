Україною котиться масова хвиля "мінувань": що відомо на цей час

Україною прокотилася масова хвиля анонімних повідомлень про замінування. З 11:00 ранку листи із погрозами надходять до держорганів, шкіл, банків та інших установ по всій країні.

Про це повідомила речниця Нацполіції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна .

Громадян просять зберігати спокій і стежити лише за офіційними джерелами інформації.

Поліція нагадує: надсилання завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці людей є кримінальним злочином.

"30 березня з 11:00 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій, банків та інших установ продовжують масово надходити анонімні повідомлення про замінування будівель", - повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

За даними джерел РБК-Україна, до розповсюдження повідомлень може бути причетний Сергій Пономаренко Леонідович - очільник БЮТ у Харківській області.

Правоохоронці з'ясовують, хто стоїть за розсилкою. Поліція не виключає, що це чергова інформаційно-психологічна операція ворога.

Наразі відпрацьовано близько 20% повідомлень. Жодне з них не підтвердилося.

На місцях вже працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи. Усі будівлі перевіряють за стандартними протоколами безпеки.

Анонімні листи з погрозами про замінування отримують:

Станом на 14:50 поліція отримала вже 1216 таких повідомлень.

Нещодавно "Укрзалізниця" була змушена зупинити три потяги через повідомлення про замінування. Пасажирів поїзда евакуювали на безпечну відстань.

У січні Україною також котилася хвиля замінувань. Повідомлення надійшли практично по всіх областях.