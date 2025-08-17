ua en ru
Украинка установила рекорд на Всемирных играх: какой вес взяла пауэрлифтерша

Воскресенье 17 августа 2025 11:27
Украинка установила рекорд на Всемирных играх: какой вес взяла пауэрлифтерша Дарья Русаненко (фото: instagram.com/darya_rusanenko)
Автор: Полина Иваненко

Украинка Дарья Русаненко установила рекорд на Всемирных играх в Китае. Пауэрлифтерша приседала со штангой и взяла невероятный вес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Спорт.

Какой вес взяла Русаненко

В завершающий день соревнований на Всемирных играх состоялись соревнования по экипировочному пауэрлифтингу среди женщин в супертяжелой весовой категории. Честь Украины защищали Дарья Русаненко и Валентина Загоруйко.

Русаненко сразу громко о себе заявила. В первом упражнении, приседании со штангой, она установила мировой рекорд, подняв 285,5 килограммов. Этот результат вывел ее на промежуточное лидерство в финале. Загоруйко тоже показала высокий результат - 280 килограммов, и заняла второе место после первого раунда.

Однако во втором упражнении ситуация изменилась: Русаненко опустилась на вторую позицию, а Загоруйко отошла на пятую. В становой тяге Дарья подняла 217,5 килограммов, однако этого не хватило, чтобы вернуться на вершину.

В итоге Русаненко завершила соревнования с "серебром", набрав 670,5 килограммов в сумме и 108,98 балла с учетом собственного веса. Победительницей стала канадка Рея Стинн с результатом 109,24 балла.

В целом украинская команда завоевала девять наград в пауэрлифтинге и досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете на Всемирных играх. Ранее "золото" также получил Константин Мусиенко в мужском тяжелом весе, что окончательно закрепило лидерство Украины.

Что нужно знать о Всемирных играх

Всемирные игры это международные мультиспортивные соревнования, которые объединяют виды спорта, не представленные на Олимпийских играх. Участие в них принимают сильнейшие спортсмены планеты, отобранные по рейтингам мировых федераций. Соревнования проходят раз в четыре года под эгидой Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA), а организационно поддерживаются МОК.

Нынешний турнир собрал более 3 тысяч атлетов из разных стран, а пауэрлифтинг стал одной из самых мощных дисциплин по количеству медалей для сборной Украины.

Состав сборной Украины на Всемирные игры 2025

  • Спортивная акробатика (8-10 августа): 13 спортсменов - Иван Горлач, Станислав Кукурудз, Софроний Давыденко, Иван Лабунец, Юрий Пуш, Юрий Савка, Тарас Яруш, Рузанна Вечерук, Ангелина Чернявская, Алина Пугач, Карина Островская, Элина Козачанская, Евфросиния Кривицкая.
  • Аэробика: Станислав Галайда, Анастасия Курашвили.
  • Прыжки на батуте (8-10 августа): Андрей Соколов, Денис Власов, Тимофей Черновой, Диана Денисова.
  • Каратэ (8-9 августа): Андрей Заплитный, Валерий Чеботарь, Ризван Талибов, Анжелика Терлюга.
  • Муай-тай (8-11 августа): Дмитрий Шелесько, Александр Ефименко, Анастасия Михайленко.
  • Кикбоксинг (12-14 августа): Глеб Мазур, Роман Щербатюк, Дарья Иванова, Алина Мартынюк.
  • Самбо (13-14 августа): Александр Воропаев, Анатолий Волошинов, Петр Давыденко, Андрей Кучеренко, Владислав Руднев, Ангелина Лысенко, Евгения Поздня.
  • Джиу-джитсу (10-12 августа): Вогдан Мочульский, Константин Шутко.
  • Ушу (8-12 августа): Владимир Шевченко, Орина Иванова.
  • Плавание в ластах (10-11 августа): Артур Артамонов, Алексей Захаров, Виктория Уварова, София Ламах, Анастасия Макаренко, Евгения Тимошенко, София Гречко, Анна Яковлева.
  • Фридайвинг (10-11 августа): Екатерина Садурская.
  • Вейкбординг (8-10 августа): Владимир Чуба, София Соколова.
  • Гребля (9-10 августа): Максим Редько.
  • Пауэрлифтинг (14-17 августа): Николай Баранник, Виталий Коломиец, Владимир Рысев, Анатолий Новописьменный, Константин Мусиенко, Алексей Бычков, Андрей Шевченко, Татьяна Белая, Анастасия Деревянко, Лариса Соловьева, Дарья Русаненко, Валентина Загоруйко.
  • Черлидинг (15-16 августа): Анастасия-Анна Малошенко, Елизавета Тимофеева.
  • Ориентирование (8, 10-11 августа): Илья Отрешко, Елена Бабич.
  • Скалолазание (14-16 августа): Константин Павленко, Денис Мозолевич, Ярослав Ткач, Григорий Ильчишин.
  • Сквош (8-12 августа): Дмитрий Щербаков, Алина Бушма.
  • Танцевальный спорт (8-9, 16-17 августа): Олег Кузнецов, Анна Пономаренко, Екатерина Павленко, Эрл Вильямсон, Вероника Мишко, Эмануэль Каннистраро, Алла Любанецкая.

Сборная Украины пауэрлифтинг Рекорды Спортсмены
