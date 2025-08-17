Украинка установила рекорд на Всемирных играх: какой вес взяла пауэрлифтерша

Украинка Дарья Русаненко установила рекорд на Всемирных играх в Китае . Пауэрлифтерша приседала со штангой и взяла невероятный вес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Спорт .

Какой вес взяла Русаненко

В завершающий день соревнований на Всемирных играх состоялись соревнования по экипировочному пауэрлифтингу среди женщин в супертяжелой весовой категории. Честь Украины защищали Дарья Русаненко и Валентина Загоруйко.

Русаненко сразу громко о себе заявила. В первом упражнении, приседании со штангой, она установила мировой рекорд, подняв 285,5 килограммов. Этот результат вывел ее на промежуточное лидерство в финале. Загоруйко тоже показала высокий результат - 280 килограммов, и заняла второе место после первого раунда.

Однако во втором упражнении ситуация изменилась: Русаненко опустилась на вторую позицию, а Загоруйко отошла на пятую. В становой тяге Дарья подняла 217,5 килограммов, однако этого не хватило, чтобы вернуться на вершину.

В итоге Русаненко завершила соревнования с "серебром", набрав 670,5 килограммов в сумме и 108,98 балла с учетом собственного веса. Победительницей стала канадка Рея Стинн с результатом 109,24 балла.

В целом украинская команда завоевала девять наград в пауэрлифтинге и досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете на Всемирных играх. Ранее "золото" также получил Константин Мусиенко в мужском тяжелом весе, что окончательно закрепило лидерство Украины.

Что нужно знать о Всемирных играх

Всемирные игры это международные мультиспортивные соревнования, которые объединяют виды спорта, не представленные на Олимпийских играх. Участие в них принимают сильнейшие спортсмены планеты, отобранные по рейтингам мировых федераций. Соревнования проходят раз в четыре года под эгидой Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA), а организационно поддерживаются МОК.

Нынешний турнир собрал более 3 тысяч атлетов из разных стран, а пауэрлифтинг стал одной из самых мощных дисциплин по количеству медалей для сборной Украины.

Состав сборной Украины на Всемирные игры 2025