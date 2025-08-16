ua en ru
"Шахтер" подписал очередного ценного бразильца: что известно о трансфере

Суббота 16 августа 2025 18:53
"Шахтер" подписал очередного ценного бразильца: что известно о трансфере Фото: Лукас Феррейра - первый новичок "горняков" этим летом (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Донецкий "Шахтер" официально завершил трансфер 19-летнего вингера Лукаса дос Сантоса Феррейры из бразильского "Сан-Паулу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Кто такой Лукас Феррейра

Феррейра выступает на позиции правого вингера. Он начинал футбольный путь в детской школе "Американо", а затем выступал за академии "Фламенго" и "Боависты". В 2021 году присоединился к "Сан-Паулу", с которым в марте 2023-го подписал первый профессиональный контракт.

В составе молодежной команды Феррейра получил Кубок Бразилии U-20 (2024), а в январе 2025-го - престижный молодежный Кубок Сан-Паулу (Копинья), где за 9 матчей отметился 3 голами и 2 ассистами.

Дебют за первую команду "Сан-Паулу" состоялся 20 января 2025 года в игре против "Ботафого". Всего на взрослом уровне Феррейра провел 23 матча (из них 5 в Кубке Либертадорес и 13 в чемпионате Бразилии), забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.

&quot;Шахтер&quot; подписал очередного ценного бразильца: что известно о трансфере

Что известно о трансфере

Молодой бразилец заключил контракт с "горняками" до 30 июня 2030 года.

По данным бразильских медиа, сумма трансфера составила 10 млн евро, еще около 2 млн предусмотрены в виде бонусов. Также в контракте есть пункт о 10% от следующей перепродажи в пользу "Сан-Паулу".

Ранее рассказали, как в ПСЖ ищут пути взаимодействия Забарного с россиянином.

Также читайте о топ-10 самых дорогих трансферов украинцев после перехода Забарного в ПСЖ.

