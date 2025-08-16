ua en ru
Украина победила Швейцарию в отборе баскетбольного ЧМ-2027: что это значит

Рига, Суббота 16 августа 2025 19:41
Украина победила Швейцарию в отборе баскетбольного ЧМ-2027: что это значит Фото: Сборная Украины одержала вторую победу на турнире (ФБУ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по баскетболу одержала важную победу в третьем матче пре-квалификации к чемпионату мира-2027. В Риге команда Айнарса Багатскиса переиграла сборную Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Пре-квалификация ЧМ-2027

Украина - Швейцария - 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Детали поединка

Украинцы активно начали игру и уже после первой четверти имели 16 очков преимущества - 28:12. Во второй десятиминутке швейцарцы сократили отставание до "минус 10". А в третьей четверти приблизились еще ближе: перед решающим отрезком счет был 62:58 в пользу "сине-желтых".

Впрочем, в четвертой четверти сборная Украины удержала контроль над игрой и одержала итоговую победу - 73:64.

У нашей команды сразу четверо игроков набрали более 10 очков, а самым результативным стал Иссуф Санон с 15 очками, к которым он добавил 5 подборов и 5 передач. Лучший показатель эффективности - у Александра Липового, который набрал 11 очков, в том числе реализовал 3 из 4-х дальних бросков.

Турнирная ситуация и следующий матч

Вторая подряд победа в пре-квалификации ЧМ-2027 значительно улучшает шансы Украины на выход в следующий этап с первого места, но решающей станет игра 20 августа в Братиславе против сборной Словакии.

Сейчас "сине-желтые" в таблице группы D идут вторыми.

  1. Швейцария - 6 очков (4 матча)
  2. Украина - 5 (3)
  3. Словакия - 4 (3)

В основную часть квалификации выходят две первые команды группы.

Ранее сообщили, что украинский центровой Скапинцев покинул НБА и перешел в европейский клуб.

Также читайте, почему игрок НБА Святослав Михайлюк отказался от выступлений за сборную Украины.

