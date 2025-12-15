В Украине снова зафиксировали землетрясение, это уже шестое за декабрь

Утром понедельника, 15 декабря, в Украине произошли подземные толчки. Речь идет о землетрясении, зарегистрированном на территории Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля (ГЦСК).

Что известно о зафиксированном сегодня землетрясении

Согласно информации ГЦСК, который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, землетрясение 15 декабря 2025 года было зарегистрировано в 06:12:07 по киевскому времени.

Уточняется, что оно произошло на глубине 2 км. А его магнитуда (по шкале Рихтера) составила 2,2.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым", - подчеркнули эксперты Главного центра специального контроля.

Координаты источника подземных толчков:

48,61 с.ш. (широта);

27,34 в.д. (долгота).

Параметры зафиксированного землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)

Речь идет об участке на реке Днестр в Днестровском районе Черновицкой области (Сокирянская территориальная громада).

Источник землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)

Стоит отметить, что эта локация расположена относительно недалеко от границы Украины с Молдовой.

Месторасположение источника землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)

Землетрясения в Украине с начала декабря 2025 года

В целом, согласно информации Главного центра специального контроля, с начала текущего месяца - декабря 2025 года - в Украине было зарегистрировано уже шесть землетрясений:

1 декабря - с территории Черновицкой области, Черновицкого района, Ванчиковецкой ТГ (магнитудой 2,3 по шкале Рихтера);

- с территории Черновицкой области, Черновицкого района, Ванчиковецкой ТГ (магнитудой 2,3 по шкале Рихтера); 8 декабря - с территории Закарпатской области, район села Холмовец (магнитудой 1,8 по шкале Рихтера);

- с территории Закарпатской области, район села Холмовец (магнитудой 1,8 по шкале Рихтера); 11 декабря - с территории Тернопольской области, Чертковского района, Мельнице-Подольской ТГ (магнитудой 2,9 по шкале Рихтера);

- с территории Тернопольской области, Чертковского района, Мельнице-Подольской ТГ (магнитудой 2,9 по шкале Рихтера); 12 декабря - из района Крыма, в Черном море (магнитудой 4,4 по шкале Рихтера);

- из района Крыма, в Черном море (магнитудой 4,4 по шкале Рихтера); 13 декабря - с территории Черновицкой области, Днестровского района, Сокирянской ТГ (магнитудой 2,5 по шкале Рихтера);

- с территории Черновицкой области, Днестровского района, Сокирянской ТГ (магнитудой 2,5 по шкале Рихтера); 15 декабря - с территории Черновицкой области, Днестровского района, Сокирянской ТГ (магнитудой 2,2 по шкале Рихтера).

Следовательно, минимальная зарегистрированная экспертами магнитуда в декабре составила 1,8. Максимальная - 4,4.

Куда украинцам советуют обращаться в случае землетрясения

Украинцев, которые почувствовали где-то землетрясение, специалисты Главного центра специального контроля призвали оставлять сообщения по соответствующей ссылке на официальном сайте учреждения.

"Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - объяснили гражданам.

Кроме того, в ГЦСК рассказали, что магнитуда землетрясения - это условная величина, которая характеризует энергию, выделяемую во время землетрясения в виде сейсмических волн.

Она вычисляется по записям колебаний, которые регистрируются специальными приборами - сейсмографами.

Впервые шкала магнитуды была предложена американским сейсмологом Чарльзом Рихтером в 1935 году, поэтому сегодня значение магнитуды часто называют шкалой Рихтера.

В то же время в ГЦСК отметили, что в целом - магнитуда не имеет единиц измерения. Следовательно, выражение "5 баллов по шкале Рихтера" на самом деле является неверным.

Необходимо помнить также и о том, что магнитуда не в полной мере характеризует последствия землетрясения на земной поверхности. Они зависят от многих факторов (в первую очередь - от глубины источника).