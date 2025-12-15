ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украине снова зафиксировали землетрясение, это уже шестое за декабрь

Понедельник 15 декабря 2025 10:44
UA EN RU
В Украине снова зафиксировали землетрясение, это уже шестое за декабрь Сегодня в Украине зарегистрировали землетрясение (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Утром понедельника, 15 декабря, в Украине произошли подземные толчки. Речь идет о землетрясении, зарегистрированном на территории Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля (ГЦСК).

Что известно о зафиксированном сегодня землетрясении

Согласно информации ГЦСК, который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, землетрясение 15 декабря 2025 года было зарегистрировано в 06:12:07 по киевскому времени.

Уточняется, что оно произошло на глубине 2 км. А его магнитуда (по шкале Рихтера) составила 2,2.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым", - подчеркнули эксперты Главного центра специального контроля.

Координаты источника подземных толчков:

  • 48,61 с.ш. (широта);
  • 27,34 в.д. (долгота).

В Украине снова зафиксировали землетрясение, это уже шестое за декабрьПараметры зафиксированного землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)

Речь идет об участке на реке Днестр в Днестровском районе Черновицкой области (Сокирянская территориальная громада).

В Украине снова зафиксировали землетрясение, это уже шестое за декабрьИсточник землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)

Стоит отметить, что эта локация расположена относительно недалеко от границы Украины с Молдовой.

В Украине снова зафиксировали землетрясение, это уже шестое за декабрьМесторасположение источника землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)

Землетрясения в Украине с начала декабря 2025 года

В целом, согласно информации Главного центра специального контроля, с начала текущего месяца - декабря 2025 года - в Украине было зарегистрировано уже шесть землетрясений:

  • 1 декабря - с территории Черновицкой области, Черновицкого района, Ванчиковецкой ТГ (магнитудой 2,3 по шкале Рихтера);
  • 8 декабря - с территории Закарпатской области, район села Холмовец (магнитудой 1,8 по шкале Рихтера);
  • 11 декабря - с территории Тернопольской области, Чертковского района, Мельнице-Подольской ТГ (магнитудой 2,9 по шкале Рихтера);
  • 12 декабря - из района Крыма, в Черном море (магнитудой 4,4 по шкале Рихтера);
  • 13 декабря - с территории Черновицкой области, Днестровского района, Сокирянской ТГ (магнитудой 2,5 по шкале Рихтера);
  • 15 декабря - с территории Черновицкой области, Днестровского района, Сокирянской ТГ (магнитудой 2,2 по шкале Рихтера).

Следовательно, минимальная зарегистрированная экспертами магнитуда в декабре составила 1,8. Максимальная - 4,4.

Куда украинцам советуют обращаться в случае землетрясения

Украинцев, которые почувствовали где-то землетрясение, специалисты Главного центра специального контроля призвали оставлять сообщения по соответствующей ссылке на официальном сайте учреждения.

"Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - объяснили гражданам.

Кроме того, в ГЦСК рассказали, что магнитуда землетрясения - это условная величина, которая характеризует энергию, выделяемую во время землетрясения в виде сейсмических волн.

Она вычисляется по записям колебаний, которые регистрируются специальными приборами - сейсмографами.

Впервые шкала магнитуды была предложена американским сейсмологом Чарльзом Рихтером в 1935 году, поэтому сегодня значение магнитуды часто называют шкалой Рихтера.

В то же время в ГЦСК отметили, что в целом - магнитуда не имеет единиц измерения. Следовательно, выражение "5 баллов по шкале Рихтера" на самом деле является неверным.

Необходимо помнить также и о том, что магнитуда не в полной мере характеризует последствия землетрясения на земной поверхности. Они зависят от многих факторов (в первую очередь - от глубины источника).

Напомним, 27 октября в турецкой провинции Балыкесир произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки ощущались в Стамбуле, Измире, Бурсе и ряде соседних регионов.

Между тем из-за землетрясения магнитудой 7,4 у юго-восточного побережья Филиппин, в регионе была объявлена угроза цунами.

Кроме того, мы объясняли, может ли Москва уйти под землю из-за землетрясения и что грозит РФ.

Читайте также, грозят ли Украине разрушительные землетрясения и какие регионы - в наибольшей опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Днестр Черновицкая область сейсмолог Землетрясение
Новости
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе