В Україні знову зафіксували землетрус, це вже шостий за грудень

Зранку понеділка, 15 грудня, в Україні стались підземні поштовхи. Йдеться про землетрус, зареєстрований на території Чернівецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).

Що відомо про зафіксований сьогодні землетрус

Згідно з інформацією ГЦСК, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, землетрус 15 грудня 2025 року було зареєстровано о 06:12:07 за київським часом.

Уточнюється, що він стався на глибині 2 км. А його магнітуда (за шкалою Ріхтера) склала 2,2.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - наголосили експерти Головного центру спеціального контролю.

Координати джерела підземних поштовхів:

48,61 пн.ш. (широта);

27,34 сх.д. (довгота).

Параметри зафіксованого землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)

Йдеться про ділянку на річці Дністер в Дністровському районі Чернівецької області (Сокирянська територіальна громада).

Джерело землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)

Варто зазначити, що ця локація розташована відносно недалеко від кордону України з Молдовою.

Місцерозташування джерела землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)

Землетруси в Україні від початку грудня 2025 року

В цілому, згідно з інформацією Головного центру спеціального контролю, від початку поточного місяця - грудня 2025 року - в Україні було зареєстровано вже шість землетрусів:

1 грудня - з території Чернівецької області, Чернівецького району, Ванчиковецької ТГ (магнітудою магнітудою 2,3 за шкалою Ріхтера);

- з території Чернівецької області, Чернівецького району, Ванчиковецької ТГ (магнітудою магнітудою 2,3 за шкалою Ріхтера); 8 грудня - з території Закарпатської області, район села Холмовець (магнітудою 1,8 за шкалою Ріхтера);

- з території Закарпатської області, район села Холмовець (магнітудою 1,8 за шкалою Ріхтера); 11 грудня - з території Тернопільської області, Чортківського району, Мельнице-Подільської ТГ (магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера);

- з території Тернопільської області, Чортківського району, Мельнице-Подільської ТГ (магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера); 12 грудня - з району Криму, у Чорному морі (магнітудою 4,4 за шкалою Ріхтера);

- з району Криму, у Чорному морі (магнітудою 4,4 за шкалою Ріхтера); 13 грудня - з території Чернівецької області, Дністровського району, Сокирянської ТГ (магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера);

- з території Чернівецької області, Дністровського району, Сокирянської ТГ (магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера); 15 грудня - з території Чернівецької області, Дністровського району, Сокирянської ТГ (магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера).

Отже, мінімальна зареєстрована експертами магнітуда в грудні склала 1,8. Максимальна - 4,4.

Куди українцям радять звертатись у разі землетрусу

Українців, які відчули десь землетрус, спеціалісти Головного центру спеціального контролю закликали залишати повідомлення за відповідним посиланням на офіційному сайті установи.

"Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", - пояснили громадянам.

Крім того, у ГЦСК розповіли, що магнітуда землетрусу - це умовна величина, яка характеризує енергію, що виділяється під час землетрусу у вигляді сейсмічних хвиль.

Вона обчислюється за записами коливань, які реєструються спеціальними приладами - сейсмографами.

Вперше шкала магнітуди була запропонована американським сейсмологом Чарльзом Ріхтером у 1935 році, тому сьогодні значення магнітуди часто називають шкалою Ріхтера.

Водночас у ГЦСК зауважили, що в цілому - магнітуда не має одиниць виміру. Отже, вислів "5 балів за шкалою Ріхтера" насправді є невірним.

Необхідно пам'ятати також і про те, що магнітуда не повною мірою характеризує наслідки землетрусу на земній поверхні. Вони залежать від багатьох факторів (в першу чергу - від глибини джерела).