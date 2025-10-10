У побережья Филиппин произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами
Вблизи юго-восточного побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4 баллов по шкале Рихтера. В регионе объявлена угроза цунами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным Геологической службы США (USGS), толчки зафиксированы у восточного побережья острова Минданао, примерно в 123 километрах от столицы острова города Давао, на глубине 58,1 километра.
По данным Phivolcs, магнитуда толчков составила 7,6. Сообщений о разрушениях не поступало.
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) сообщил, что "ожидается разрушительное цунами с опасными для жизни волнами" и призвал жителей прибрежных районов восточных и южных регионов Филиппин эвакуироваться.
Система предупреждения о цунами США сообщила, что на отдельных участках побережья Филиппин высота волн может достигать 1-3 метров.
На побережьях Индонезии и островного государства Палау ожидаются волны высотой от 30 сантиметров до 1 метра.
Филиппины расположены вдоль так называемого Тихоокеанского огненного кольца - дуги протяженностью около 40 тысяч километров, образованной системой сейсмических разломов вокруг Тихого океана, где сосредоточено более половины всех вулканов планеты и регулярно происходят мощные землетрясения.
Землетрясения в мире
Напомним, 1 октября в центральной части Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Погибли около 70 человек, 150 человек получили ранения.
28 сентября было зафиксировано землетрясение на территории Львовской области в районе города Стрый магнитудой 3,0 по шкале Рихтера. Эпицентр залегал на глубине 4 км.
19 сентября новое мощное землетрясение всколыхнуло Камчатский полуостров. Эпицентр располагался в 93 километрах от Петропавловск-Камчатского.