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Может ли Москва уйти под землю из-за землетрясения и что грозит РФ: ответ эксперта

Воскресенье 20 июля 2025 08:34
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Может ли Москва уйти под землю из-за землетрясения и что грозит РФ: ответ эксперта Грозит ли Москве катастрофическое землетрясение - интересный, но простой вопрос (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

Современные нормы строительства отличаются от советских. В СССР вся гражданская инфраструктура, в том числе и жилая застройка, ориентировалась на землетрясения 5 баллов. Между тем самые масштабные землетрясения возникают в Южной Америке - в Чили и Перу (для которых 8-9 баллов - не редкость).

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геофизики имени С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь.

Может ли землетрясение разрушить Москву

Эксперт сообщил, что Москва стоит на Восточноевропейской платформе - далеко от активных зон. Поэтому все европейские землетрясения до нее не доходят.

"Хотя землетрясение 1977 года Москва также чувствовала", - отметил он.

Отвечая на вопрос, могут ли в РФ возникнуть такие землетрясения, чтобы разрушить Москву, Гринь ответил отрицательно.

"К большому сожалению, нет", - признал ученый.

В то же время он напомнил, что "в РФ есть Северный Кавказ, сейсмически-активная зона на Дальнем Востоке, на Байкале, Алтай".

"Поэтому Россию трясет, но локально. Потому что она находится на стабильных платформах", - объяснил специалист.

Какая другая угроза существует для страны-агрессора

По словам Гриня, в РФ есть другая угроза.

"Изменение климата может привести к таянию вечной мерзлоты в Сибири. Примерно 65% территории РФ расположено в зоне многолетнемерзлых почв. Там земли, как таковой, нет. Только песок, насыщенный водой, которая замерзла. Фактически 5-20 метров глубиной (в некоторых местах более 1 км) - это все лед", - рассказал он.

Эксперт отметил, что уже сейчас "там местами фиксируют огромные по площади и глубине провалы, которые образуются от нагрева солнца или в результате человеческой деятельности".

Это приводит к огромным экономическим убыткам.

"Кроме того, россияне сейчас искусственно меняют там климат - жгут леса, чтобы прогреть воздух", - подчеркнул доктор физико-математических наук.

Их цель - "чтобы ледники в Арктическом океане истончились и открыли судоходный путь по Северному морскому пути, который проходит вдоль северного побережья РФ".

"Потому что сейчас россияне вынуждены ходить по морю в Европу и Азию через Суэцкий канал", - подытожил Гринь.

Напомним, в минувшие выходные в Украине землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Черновицкой области.

Между тем мы рассказывали, как лесные пожары опустошают Северный полярный круг и почему ученые бьют тревогу.

Читайте также, почему в Европе до 2099 года из-за климатических изменений могут умереть 2,3 млн человек и какие города - в зоне риска.

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