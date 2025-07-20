Разрушительные землетрясения в Украине – реальность или фантазия? Интервью с ученым НАН

Где в Украине в ближайшее время возможно землетрясение в 7 баллов, выдержит ли наша застройка масштабные толчки, могут ли ракетные взрывы вызывать новые землетрясения и как украинские ученые отслеживают сейсмическую активность, – в интервью РБК-Украина.

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За последние годы в Украине участились землетрясения – только в 2025-м их было уже с полдесятка. Последнее зафиксировали 13 июля в Черновицкой области – его сила составила 2,6 балла. Все эти толчки были незначительными, но сейсмологическая статистика говорит: в отдельных регионах страны возможны разрушительные 7-балльные землетрясения.

РБК-Украина расспросило доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрия Гриня – о том, какая часть Украины наиболее уязвима к землетрясениям и как война и климат меняют сейсмическую ситуацию.

Землетрясения в Украине: есть ли угрозы серьезных подземных толчков

– Насколько Украину можно считать сейсмически безопасной?

– Украина, в отличие от Турции, является сейсмически безопасной, потому что у нас почти треть территории лежит на Украинском кристаллическом щите. Это один из старейших щитов в Европе, его возраст достигает от 3 – 3,75 миллиарда лет. Он фактически является монолитным. У нас нет активных тектонических разломов.

Ближайшая сейсмически активная зона – это зона Вранча в Румынии, которая расположена где-то в 110 километрах от нашей границы. Большинство землетрясений у нас в основном идут оттуда.

Зона Вранча, одна из самых активных сейсмических зон в Европе, расположена в месте контакта Южных (Румынских) и Восточных (Украинских) Карпат. Здесь, на глубине от 10 до 190 км возникают землетрясения.

В общем, сейсмически активными в Украине считаются территория Крыма, часть Одесской и Черновицкой областей, Карпаты, Винницкая, Кировоградская, Львовская и Тернопольская области. Также, землетрясения возникают в тектонических разломах Украинского кристаллического щита, но они не глубокие и не очень сильные. Например, такое происхождение имеют полтавские и криворожские землетрясения.

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

– За 2023-24 год в Украине значительно увеличилось количество землетрясений. Почему так?

– По Европе в целом в 2023-24 годах было больше землетрясений, чем в 2022 году. Наблюдения свидетельствуют, что уже в 25-м их будет меньше. То есть идет волнообразная разгрузка – то больше, то меньше землетрясений. Соответственно, нарастания их количества нет.

Кроме того, со временем, увеличивается количество сейсмологического оборудования для их обнаружения. Ранее мелкие землетрясения упускались, потому что мы не имели аппаратуры, которая бы четко их фиксировала и позволяла установить балльность землетрясения и его координаты.

По Украине за 2024 год было 9 небольших землетрясений, которые ощущались только ближе к эпицентру. Чем дальше от источника, тем меньше влияние. Такие землетрясения не несут опасности населению. В 2025 году самое большое землетрясение было в Полтавской области (1 февраля, – Ред.) – почти 4 балла.

– Откуда в Полтаве берутся землетрясения, если город стоит на кристаллическом щите? И могут ли здесь возникать мощные подземные толчки?

– Кристаллический щит не является однородным, он состоит из отдельных блоков (мегаблоков) между которыми есть система тектонических разломов. Планета движется, происходит постоянно трение плит – это естественный процесс.

Землетрясения на Полтавщине возникают на глубине 3 – 4 километра, больших толчков не должно было бы быть, потому что это не очень активная зона. Сдвиг блоков на этих глубинах возможно где-то на пол сантиметра, поэтому здесь это землетрясения-разгрузка накопленных напряжений.

Интересны изменения в балльности землетрясений, которые происходят на стыке трех областей – Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой, где построен Новоднестровский комплекс ГЭС и ГАЭС. До его создания время от времени здесь были толчки мощностью 4 – 4,5 балла.

Когда заполнили этот гидрокаскад водой, произошло перераспределение массы, появилась дополнительная нагрузка и большие землетрясения перестали фиксироваться. Чаще стали возникать маленькие землетрясения – 1,5-2,5 балла. Просто огромная масса воды Новоднестровского комплекса начала давить на землю и геодинамические процессы начали происходить по-другому.

– Что происходит при мощности землетрясения 2-4 балла?

– Ощущаются толчки, звенит стекло в сервантах, можно увидеть, как качаются листья комнатных растений. Но физической опасности нет.

Самое большое землетрясение, которое ощущалось на всей территории Украины, произошло в марте 1977 года. Оно возникло в зоне Вранча – мощность в эпицентре была где-то 7,4 балла. Тогда его Киев хорошо почувствовал, было около 5 баллов. Помню, как все выходили на улицы, потому что качались дома. Люди боялись, что это ядерная война, а сейсмические толчки – следствие взрывов ядерных зарядов. Все были запуганы Советским Союзом.

Мой отец в то время также работал в Институте геофизики НАН Украины, был сейсмиком. Поэтому моя семья была центром успокоения людей: он, как специалист объяснял, что происходит, что будут еще повторные более слабые толчки (афтершоки). Серьезных разрушений тогда у нас не было.

– Может ли зона Вранча нанести серьезный ущерб украинским городам?

– Мы используем статистику, потому что предвидеть землетрясение не можем. Статистика говорит, что разрушительных землетрясений за последние 100 лет не было, очевидно, следующих 100 лет тоже не будет.

Самое сильное землетрясение было в 1927 году в Крыму. На полуострове были очень серьезные повреждения, 70% Ялты было разрушено. Интенсивность землетрясения составляла около 7 баллов. В сейсмике есть такое понятие, как столетний срок. Поэтому мы считаем, что к 2027 году в Крыму снова должно произойти сильное землетрясение 6-7 баллов.

Такие события обычно происходят через 100 лет плюс-минус 2-5 лет, поэтому ожидания по Крымскому полуострову достаточно серьезные.

Большинство землетрясений в Украину приходят из румынской зоны Вранча (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

– Руководствуясь "правилом столетия", где в мире в ближайшее время можно ожидать крупные землетрясения?

– Самые масштабные землетрясения возникают в Южной Америке: в Чили и Перу. 8-9 баллов для них не редкость. В той части происходят серьезные смещения плит. И даже есть такие явления, как медленное землетрясение. То есть происходит сильный толчок, а дальше сейсмические волны возникают вследствие медленного движения и трения плит. Медленные землетрясения пролонгированы во времени, они могут продолжаться несколько часов.

– Могут ли возникнуть такие землетрясения, чтобы разрушить Москву?

– К большому сожалению, нет. Москва стоит на Восточноевропейской платформе далеко от активных зон, все европейские землетрясения до нее не доходят. Хотя землетрясение 1977 года Москва также чувствовала. Но в РФ есть Северный Кавказ, сейсмически-активная зона на Дальнем Востоке, на Байкале, Алтай. Поэтому Россию трясет, но локально, потому что она находится на стабильных платформах.

Однако у них есть другая угроза. Изменение климата может привести к таянию вечной мерзлоты в Сибири. Примерно 65% территории РФ расположена в зоне многолетнемерзлых почв. Там земли, как такой нет, только песок насыщенный водой, которая замерзла. Фактически 5 – 20 метров глубиной (в некоторых местах более 1 км) – это все лед.

Уже сейчас там местами фиксируют огромные по площади и глубине пропасти, которые образуются от нагрева солнца или в результате человеческой деятельности. Это приводит к огромным экономическим убыткам.

Кроме того, россияне сейчас искусственно меняют там климат – жгут леса, чтобы прогреть воздух, чтобы ледники в Арктическом океане истончились и открыли судоходный путь по Северному морскому пути, который проходит вдоль северного побережья РФ. Потому что сейчас россияне вынуждены ходить по морю в Европу и Азию через Суэцкий канал.

В шаге от катастрофы? Какие землетрясения способна выдержать украинская застройка

– Землетрясения какой балльности способна выдержать украинская типовая застройка, как современная, так и советского типа?

– Современные нормы отличаются от советских. В СССР вся гражданская инфраструктура, в том числе и жилая застройка, ориентировалась на землетрясения 5 баллов. А в современных украинских нормах появилось понятие класса ответственности СС1, СС2, СС3. То есть нормы строительства зависят от вида сооружений.

В СС1 самые низкие требования, сюда входят нежилые помещения, склады, ангары и тому подобное. Соответственно, в класс СС3 – самые высокие. По этим нормам строят сооружения, где есть большие скопления людей: стадионы, жилые дома, офисные здания, объекты критической инфраструктуры, энергетического сектора, химической и нефтегазовой промышленности.

Чем дальше от зоны Вранча, тем ниже опасность. Соответственно нет смысла тратить большие деньги на дома, чтобы они могли выдержать землетрясения большей интенсивности, чем могут возникать на этой территории.

В нынешних нормах у нас установлено 6 и 7 баллов для жилых домов. Но недостаток такого подхода в том, что у нас большая территория относится к одной балльности. Это не совсем правильно. На расстоянии 500 метров у нас может быть разная балльность, потому что часто имеем разную геологию и гидрологию.

Эта концепция требует изменений, нужно проводить специальные работы по определению истинной сейсмической балльности для каждого объекта, особенно, когда говорим о классе ответственности СС3.

Современное сейсмическое районирование Украины, класс ответственности СС3. Синим обозначены районы, где жилая застройка рассчитана на землетрясение 5 баллов, зеленым – 6, желтым – 7, розовым – 8, оранжевым – 9, красным – 10 (фото: Википедия)

При строительстве надо учитывать много физических свойств геологической среды, в частности резонансные частоты, которые возникают на определенной территории. Если этого не делать, у нас появляется много проблем не только с комфортом, но и с разрушением дома или объекта инфраструктуры.

Дело в том, что при сильных землетрясениях идет разрушительная волна, то есть шоковая, которая приводит к повреждениям. Но еще есть эффект накопления, когда есть одно слабенькое землетрясение, потом второе, третье. При этом происходят колебания сооружения. Под влиянием землетрясений, или каких-то других источников сейсмических волн ослабляются соединения в конструкциях, потому что не рассчитаны на постоянное воздействие этих резонансных волн.

И этот процесс постепенного накопления, когда устает конструкция, опасен, потому что не можем предсказать, когда произойдет излом и сооружение разрушится.

Еще одна проблема – война. Сейчас украинская наука начинает работать над изучением того, как взрывы влияют на сооружения.

Представим дом, который рассчитан на 6 баллов. Когда в радиусе 250 метров от него взрывается 450 – 800 кг тротила, возникают шоковые сейсмические волны. То есть дом фактически попадает под действие землетрясения 6 – 8 баллов. Соответственно, сооружение, которое не рассчитано на 8 баллов, получает сильную нагрузку. Происходят разрушительные процессы, но мы их не видим сразу. То есть дом целый, он стоит, хотя от его первоначального срока эксплуатации уже отминусовалось 25 лет, потому что произошло влияние разрушительной волны.

Сейчас многие дома находятся под влиянием локальных "землетрясений" от взрывов, на которые они не рассчитаны. Баллистика в среднем имеет 450 кг тротила и ее взрыв порождает эти шоковые волны. И когда встанет вопрос восстановления, целесообразно будет проводить работы, чтобы определить, выдержали ли дома это влияние и в каком состоянии они находятся.

Нужно отработать методику, такого опыта в мире нет. Мы уникальная в этом плане страна. Уже есть определенные предложения и, возможно, до окончания войны сформируется окончательное видение. Это важное направление, и главное оно экономически целесообразно.

Дмитрий Гринь: "Сейчас многие дома находятся под воздействием локальных "землетрясений" от взрывов, на которые они не рассчитаны" (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

– Какая критическая инфраструктура в Украине может не выдержать серьезного землетрясения?

– Пока не можем говорить о том, что не выдержит. Если у нас произойдет Крымское землетрясение, оно выявит все эти объекты и увидим по факту.

У нас проблема в том, что советская застройка уже "уставшая", вот она может не выдержать сильных землетрясений. Однако, на атомных электростанциях проводится сейсмический мониторинг. Они имеют свою сейсмологическую аппаратуру – это требование МАГАТЭ.

– Какой силы землетрясения приводят к массовым разрушениям?

– Одно из последних сильных землетрясений было в Турции (6 февраля 2023 г., 7.8 баллов, – Ред.). Но там была большая проблема в устойчивости зданий, вызванная коррупцией в строительстве. Они сильно снизили строительные нормы, чтобы шли инвестиции. В результате начали строить быстрее и дешевле, но не надежно.

Кроме того, там еще и конструкции домов специфические, которые имеют на первых этажах много открытого пространства (магазины, парковки) с минимальным количеством несущих стен. Поэтому, во время землетрясения разрушался первый этаж и здание просто складывалось.

В Турции эту проблему официально признали, у них много судебных дел было из-за коррупционной составляющей в строительстве. То есть, если подходить с учетом европейских государственных строительных норм, таких разрушений у них бы не было.

В Европе и Японии небоскребы даже при 8-бальных землетрясениях хоть и колеблются, но стоят. Там здания отвязаны от фундамента, имеют противовес на крыше, который уменьшает энергию колебания. То есть, там, где есть цивилизованный подход, при таких же землетрясениях, как было в Турции, дома не будут повреждены. А турки закрыли глаза на многие моменты, потому что это деньги, бизнес, но поплатились огромными жертвами.

Последствия землетрясения в Турции (фото: Getty Images)

Влияние войны и глобального потепления на землетрясения

– Могут ли частые ракетные взрывы влиять на движение плит и "разбудить" землетрясения в Украине?

– Геологические объекты – это прежде всего, структуры с огромной массой, которая простирается на большую глубину. Поэтому, даже систематические взрывы тысяч тонн взрывчатки высвобождают слишком малую энергию для такой огромной массы, чтобы она ее куда-то сдвинула. Прямой связи между взрывами и землетрясениями мы не видим. Резкого всплеска их количества нет – какое было до войны, такое и сейчас.

– Влияют ли изменения климата на интенсивность землетрясений?

– В Европе и Украине мы не чувствуем большой связи между землетрясениями и климатом. Но совсем другая ситуация в Антарктике: там тают ледники и, соответственно, их масса уменьшается – от этого ослабляется давление на поверхность земли. И тут есть прямая связь между климатом и появлением новых землетрясений – их появляется больше. Такие явления порождают локальные землетрясения, которые фиксируются и на Украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Кроме Антарктиды, такое явление фиксируются в Гренландии, есть некоторые проявления в скандинавских странах.

Сейсмические станции и прогнозирование: как Украина отслеживает землетрясения

– Как в Украине мониторят сейсмическое состояние?

– В Институте геофизики есть Отдел сейсмичности карпатского региона. Он сосредоточен на западе Украины с центром во Львове, где находится старейшая сейсмологическая станция создана еще в 1899 году. Она была первой на нашей территории.

На западе Украины работает сейсмическая сеть, которая насчитывает 23 сейсмические станции. Наблюдения охватывают зону Карпат, Прикарпатья и Закарпатья, немного – Черновицкую и Хмельницкую области. Сеть также проводит мониторинг сейсмической активности зоны Вранча.

В настоящее время 8 сейсмических станций расположены в центральной Украине. 7 станций мы временно потеряли в Крыму.

Дмитрий Гринь показывает сейсмические станции, которыми в Украине фиксируют землетрясения (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейсмологические станции устанавливают в отдельных домиках. Их выносят за пределы территорий, где генерируются сейсмические волновые поля, то есть устанавливают вдали от железной дороги, заводов, городов. Это должны быть тихие места, чтобы не было никаких посторонних шумов, чтобы мы регистрировали только события сейсмологического характера.

Станции ставят в подвальном помещении. Для них делают специальный постамент, должен быть плотный контакт с землей. Все данные передаются в автоматическом режиме в сеть.

Карпатское отделение направляет информацию о землетрясениях в Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, который собирает данные из тысяч сейсмостанций. Эти данные предоставляют более 65 сейсмологических агентств из 55 стран. Нашими данными также пользуются во всем мире.

– Почему ученые до сих пор не могут предсказывать землетрясения?

– Все землетрясения происходят на больших глубинах в зонах субдукции или в местах трения плит. Чем глубже землетрясение, тем его влияние распространяется на большую территорию.

Однако наши представления об этом очень ограничены, прежде всего технически, поскольку не имеем достаточно аппаратуры, чтобы изучить процесс зарождения очага будущего землетрясения. И как правило, землетрясение формируется на большой территории, с участием нескольких блоков земной коры в течение определенного времени. А высвобождается накопленная энергия в определенном локальном месте.

Поэтому, предсказать время и место землетрясения невозможно, но есть определенные предвестники. Например, в сейсмически активной зоне иногда повышается уровень воды в скважинах, выделяются аномальное количество радона. Но все равно это не означает, что гарантированно будет землетрясение в ближайшее время.

В Европе установлено более 3000 тысяч сейсмологических станций. Участники международного проекта AdriaArray пытается прогнозировать возникновение землетрясений. В 2025 году в него включили Украину, мы уже подключили 5 станций и являемся частью европейского сейсмологического пространства.

– Возможно ли раннее предупреждение землетрясений?

– Главный центр специального контроля работает над этим. Там уже запатентовали "Способ предупреждения объектов критической инфраструктуры и населения Украины об опасных землетрясениях". Но на сегодня практически каждый человек на смартфоне может подключиться к любой европейской системе предупреждения землетрясений.

Поэтому вся эта система, возможно, не является целесообразной, потому что на разработку нужны люди, средства. Сегодня проще получить информацию из европейских центров, где произошло землетрясение, а уже дальше анализировать данные.

– Спутники как-то могут помогать выявлять землетрясения?

– С помощью GPS можно отслеживать движение поверхности Земли в двумерном пространстве. Эта методика дает интересную информацию об общем движении плит, их скорости, но эта информация не отражает того, что происходит внутри Земли. И, соответственно, мы не можем увидеть истинную опасную сейсмологическую картину на поверхности. Поэтому спутники скорее здесь, как дополнение к сейсмологии.

В 2025 году Украина присоединилась к Международному проекту AdriaArray (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Подготовка к беде: что нужно знать населению о землетрясениях

– В сейсмически активной Японии постоянно проводят тренинги по безопасности для населения. Надо ли нам вводить подобную практику?

– В целом, в школах надо разработать программу и ввести в курс географии. Детям оно запомнится на всю жизнь. Когда начнутся подземные толчки, они не будут паниковать, а будут действовать по инструктажу – классом быстро выйдут из здания.

Подобные тренировки полезны, потому что могут быть связаны и с другими разрушениями, например, газовых систем и тому подобное. Такие вещи надо детям знать. А вот вводить тренировки на предприятиях, думаю, нецелесообразно.

– Когда начинаются первые проявления землетрясения, что надо делать, чтобы себя обезопасить?

– Взять паспорт, тревожный рюкзак и просто быстро эвакуироваться, не используя лифт. Есть такое понятие как афтершоки – повторные землетрясения. И их роль может быть более весомой для "уставшего" сооружения. То есть первый приход – и сразу эвакуация. Потому что после первого толчка дом еще стоит, после второго он уже начинает разрушаться, на третьем он может сложиться.

Из зоны Вранча первая волна приходит в Киев за 1,5 минуты, вторая разрушительная – за 2,5 минуты. То есть если там 7-балльное землетрясение, то за 2,5 минуты мы его почувствуем здесь, оно будет таким как в 1977-м году. Поэтому времени на размышления немного.