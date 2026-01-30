ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Мерц скептически отреагировал на идею европейских миротворцев в Украине, - Politico

Хорватия, Пятница 30 января 2026 22:24
UA EN RU
Мерц скептически отреагировал на идею европейских миротворцев в Украине, - Politico Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг предложение создать общую европейскую армию для послевоенной Украины. Он подчеркнул, что насущные задачи ЕС важнее масштабных реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным издания, на неформальном саммите в Загребе Мерц приветствовал инициативы лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера по модернизации ЕС, но поставил под сомнение их актуальность для неотложных проблем Европы.

В последнее время Вебер выдвинул несколько заметных инициатив по укреплению роли ЕС на мировой арене.

Он предлагает не только отправлять солдат под "европейским флагом" в Украину, но и создать единую европейскую должность лидера, объединив функции председателя Европейского совета и председателя Европейской комиссии.

"Мы должны сосредоточиться на задачах, которые мы должны сделать сейчас", - отметил Мерц добавив, что масштабные изменения договоров в 27 странах - сложная задача.

Хотя канцлер не исключает принципиально возможности участия Германии в миротворческих миссиях, правительство еще не определилось с конкретными обязательствами.

Германия уже поддерживает региональную безопасность на российской границе, держа около 5000 военных в Литве и осуществляя патрулирование воздушного пространства Восточной Европы.

Вебер в ответ отметил, что между лидерами продолжается диалог и дискуссия.

Напомним, что после установления режима прекращения огня в Украине Германия может направить свой военный контингент в соседние страны НАТО. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" сообщил Фридрих Мерц.

Он заверил, что Германия и в дальнейшем будет делать свой вклад в поддержку Украины - политический, финансовый и военный.

Ранее Мерц уклонялся от прямого ответа на вопрос о возможности отправки немецких войск непосредственно в Украину для обеспечения режима прекращения огня. В то же время некоторые немецкие политики уже открыто выступили за такой шаг Берлина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Фридрих Мерц Миротворец
Новости
Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский
Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве