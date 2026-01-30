Мерц скептически отреагировал на идею европейских миротворцев в Украине, - Politico

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг предложение создать общую европейскую армию для послевоенной Украины. Он подчеркнул, что насущные задачи ЕС важнее масштабных реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, на неформальном саммите в Загребе Мерц приветствовал инициативы лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера по модернизации ЕС, но поставил под сомнение их актуальность для неотложных проблем Европы.

В последнее время Вебер выдвинул несколько заметных инициатив по укреплению роли ЕС на мировой арене.

Он предлагает не только отправлять солдат под "европейским флагом" в Украину, но и создать единую европейскую должность лидера, объединив функции председателя Европейского совета и председателя Европейской комиссии.

"Мы должны сосредоточиться на задачах, которые мы должны сделать сейчас", - отметил Мерц добавив, что масштабные изменения договоров в 27 странах - сложная задача.

Хотя канцлер не исключает принципиально возможности участия Германии в миротворческих миссиях, правительство еще не определилось с конкретными обязательствами.

Германия уже поддерживает региональную безопасность на российской границе, держа около 5000 военных в Литве и осуществляя патрулирование воздушного пространства Восточной Европы.

Вебер в ответ отметил, что между лидерами продолжается диалог и дискуссия.