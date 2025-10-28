Землетрясение в Турции 27 октября: Балыкесир сотрясло до 6,1 балла

В турецкой провинции Балыкесир 27 октября произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки ощущались в Стамбуле, Измире, Бурсе и ряде соседних регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), эпицентр землетрясения находился в районе Сындыргы провинции Балыкесир.

Толчки магнитудой 6,1 зафиксированы на глубине около 6 километров. Сейсмическая активность ощущалась во многих городах Мармары и Эгейского региона, включая Стамбул и Измир.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что все спасательные службы и подразделения AFAD немедленно начали обследование пострадавших районов.

"Наши команды проводят проверки на местах. Выражаю поддержку всем гражданам, пострадавшим от землетрясения. Пусть Всевышний убережет нашу страну от бедствий", — заявил он.

Повреждения и последствия

По официальным данным, в результате землетрясения полностью разрушены три жилых дома и один магазин. Также сообщается о частичном обрушении пустого здания, которое ранее уже было повреждено во время предыдущих подземных толчков.

В то же время специалисты подчеркнули, что это не афтершок, а самостоятельное сейсмическое событие, связанное с активностью на юго-восточном отрезке разлома.

Комментарий сейсмолога

Профессор Шенер Ушумезсой в эфире CNN Türk отметил, что землетрясение в Сындыргы стало “триггерным”, а не вторичным. По его словам, под земной поверхностью происходит разлом длиной около 100 километров.

"Это не тот же участок, где был предыдущий удар, а соседний. Сценарий напоминает цепную реакцию, где один участок вызывает движение другого", — пояснил эксперт.

Он добавил, что жители не должны ожидать более мощного землетрясения в этом районе. Ушумезсой также подчеркнул, что данные толчки не повлияют на сейсмическую ситуацию в районе Мраморного моря и не связаны с возможным землетрясением в Стамбуле.

Реакция властей

Из-за угрозы повторных толчков все учебные заведения Балыкесира приостановили занятия на один день. На местах работают спасательные службы, проводится проверка зданий и инженерных сетей.