ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Землетрясение в Турции 27 октября: Балыкесир сотрясло до 6,1 балла

Турция, Вторник 28 октября 2025 02:16
UA EN RU
Землетрясение в Турции 27 октября: Балыкесир сотрясло до 6,1 балла Иллюстративное фото: землетрясение в Турции 27 октября (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В турецкой провинции Балыкесир 27 октября произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки ощущались в Стамбуле, Измире, Бурсе и ряде соседних регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), эпицентр землетрясения находился в районе Сындыргы провинции Балыкесир.

Толчки магнитудой 6,1 зафиксированы на глубине около 6 километров. Сейсмическая активность ощущалась во многих городах Мармары и Эгейского региона, включая Стамбул и Измир.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что все спасательные службы и подразделения AFAD немедленно начали обследование пострадавших районов.

"Наши команды проводят проверки на местах. Выражаю поддержку всем гражданам, пострадавшим от землетрясения. Пусть Всевышний убережет нашу страну от бедствий", — заявил он.

Повреждения и последствия

По официальным данным, в результате землетрясения полностью разрушены три жилых дома и один магазин. Также сообщается о частичном обрушении пустого здания, которое ранее уже было повреждено во время предыдущих подземных толчков.

В то же время специалисты подчеркнули, что это не афтершок, а самостоятельное сейсмическое событие, связанное с активностью на юго-восточном отрезке разлома.

Комментарий сейсмолога

Профессор Шенер Ушумезсой в эфире CNN Türk отметил, что землетрясение в Сындыргы стало “триггерным”, а не вторичным. По его словам, под земной поверхностью происходит разлом длиной около 100 километров.

"Это не тот же участок, где был предыдущий удар, а соседний. Сценарий напоминает цепную реакцию, где один участок вызывает движение другого", — пояснил эксперт.

Он добавил, что жители не должны ожидать более мощного землетрясения в этом районе. Ушумезсой также подчеркнул, что данные толчки не повлияют на сейсмическую ситуацию в районе Мраморного моря и не связаны с возможным землетрясением в Стамбуле.

Реакция властей

Из-за угрозы повторных толчков все учебные заведения Балыкесира приостановили занятия на один день. На местах работают спасательные службы, проводится проверка зданий и инженерных сетей.

Напоминаем, что Турция заявила о готовности войти в международную рабочую группу, которая займётся наблюдением за выполнением соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАСом в Секторе Газа, подчеркивая свою роль посредника и гаранта стабильности в регионе.

Отметим, что на Черном море Турция успешно испытала новую систему ПВО GÖKSUR: ракета GÖKSUR IIR с инфракрасным наведением поразила цель на дистанции свыше 11 километров, подтвердив эффективность вертикальной пусковой установки GÖKSUR 100-N, созданной оборонной компанией ASELSAN.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Землетрясение
Новости
Россия стянула больше всего сил к Покровску, в городе продолжаются бои, - Зеленский
Россия стянула больше всего сил к Покровску, в городе продолжаются бои, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию