В Украине запустили важный "строительный" эксперимент: что изменится и для кого

В Украине ввели полезный экспериментальный проект - альтернативный подход к административным услугам в строительстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.
Народный депутат рассказала, что 24 апреля правительство приняло постановление, которое дает старт важному экспериментальному проекту.
"Об усовершенствовании процедуры выдачи документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов", - объяснила Шуляк.
Она уточнила, что постановление "О реализации экспериментального проекта насчет особенностей предоставления административных услуг в сфере строительства" разработано:
Цель проекта, по ее словам, повысить эффективность, доступность и прозрачность принятия решений при предоставлении административных услуг в сфере градостроительства средствами ЕГЭССС.
Шуляк сообщила, что в целом речь идет об экспериментальном внедрении альтернативного подхода к админуслугам в строительстве.
Так, заказчики строительства объектов на основании строительного паспорта, а также зданий с классом последствий СС1 и СС2 смогут сами выбирать, куда подавать документы:
Нардеп уточнила, что речь идет, в частности:
"По сути, заказчикам позволили выбирать, к кому обращаться за разрешением на строительство объектов СС1 и СС2 и вводом их в эксплуатацию - местных ГАСК или ГИАГ", - констатировала Шуляк.
Она напомнила в то же время, что такая модель не является новой, ведь ранее уже предлагалась в законопроекте №5655 о градостроительной реформе.
Шуляк сообщила, что сфера государственного архибудконтроля на протяжении многих лет характеризовалась непрозрачными, забюрократизированными и неэффективными механизмами предоставления административных услуг в сфере строительства.
Именно поэтому в марте 2020 года была начата широкая реформа органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (в том числе и создана новая структура - Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины или ГИАГ).
Нардеп отметила, что за период ее работы стало очевидно - новая структура функционирует прозрачно и эффективно:
Вместе с тем в условиях необходимости восстановления территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ, "есть необходимость усилить дерегуляцию сферы градостроительства".
"Этот эксперимент важен прежде всего тем, что дает заказчику больше выбора, а самой системе - больше прозрачности, конкуренции и цифровой предсказуемости", - объяснила Шуляк.
При этом очень важно, по ее словам, "чтобы по итогам реализации эксперимента государство получило четкое понимание его эффективности".
"Поэтому отчет о результатах его проведения Минразвития совместно с ГИАГ подаст в Кабмин после завершения реализации", - подытожила глава комитета ВРУ.
Напомним, ранее мы рассказывали об итогах 2025 года на рынке недвижимости Украины.
Кроме того, мы объясняли, какое жилье украинцы планируют покупать в 2026 году.
Читайте также про аренду в Украине с котами и собаками - где проще всего найти pet-friendly жилье и какие цены.