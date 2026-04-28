Аренда с котами и собаками: где в Украине проще всего найти pet-friendly жилье и какие цены

06:40 28.04.2026 Вт
Найти жилье с собакой проще, чем с котом
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Украине стали чаще сдавать жилье людям с домашними животными (Getty Images)

Украинцы все чаще готовы сдавать жилье людям с домашними животными. При этом ситуация существенно отличается в зависимости от региона - где-то выбор расширяется, а где-то, наоборот, сокращается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Главное:

  • Изменение трендов: Почти 60% объявлений с пометкой "pet-friendly" позволяют проживание одновременно с котами и собаками.
  • Лидер по предложению: Наибольший выбор однокомнатных квартир для владельцев животных зафиксирован в Киевской области.
  • Стремительный рост: Наибольший прирост объявлений продемонстрировала Сумская область, также предложение значительно выросло в Киевской и Ровенской областях.
  • Дефицит вариантов: В Закарпатской области количество предложений сократилось на 67%.
  • Ценовой диапазон: Самая дорогая аренда с животными зафиксирована в Ивано-Франковской области, самая дешевая - в Херсонской и Харьковской областях.
  • Приоритеты владельцев: Предложений только для владельцев собак на рынке пока больше, чем вариантов исключительно для владельцев кошек.

Где больше всего вариантов

Больше всего объявлений об аренде 1-комнатных квартир с возможностью проживания с животными сосредоточено в Киевской области. Здесь медианная стоимость аренды составляет около 13 тысяч гривен в месяц.

К регионам с высоким количеством pet-friendly предложений также относятся:

  • Ивано-Франковская область - около 15,3 тыс. гривен;
  • Полтавская область - 8,8 тыс. гривен;
  • Винницкая область - 13,5 тыс. гривен;
  • Днепропетровская область - 6 тыс. гривен;
  • Ровенская область - 12 тыс. гривен;
  • Хмельницкая область - 10 тыс. гривен;
  • Черкасская область - 9,5 тыс. гривен;
  • Одесская область - 8 тыс. гривен.

Меньше всего таких вариантов - в Херсонской и Харьковской областях. В то же время там и цены ниже - около 4-4,2 тыс. гривен.

Где ситуация изменилась больше всего

Наибольший рост количества pet-friendly объявлений зафиксировали в Сумской области. Здесь показатель вырос на 166% по сравнению с прошлым годом.

Также зафиксирован рост пропоозиции и в других регионах:

  • в Киевской области количество таких предложений увеличилось на 64%;
  • в Ровенской области - на 42%;
  • в Черниговской области - на 32%;
  • в Черновицкой области - на 20%;
  • в Винницкой области - на 17%.

В то же время в ряде регионов предложений стало меньше. В частности, в Закарпатской области количество объявлений сократилось на 67%, в Херсонской - на 64%, а в Запорожской - на 58%.

Кого готовы пускать чаще всего

Почти 60% объявлений предусматривают заселение как с собаками, так и с котами - это самый распространенный вариант на рынке. При этом предложений только для владельцев собак больше, чем вариантов только для владельцев кошек.

В целом рынок аренды постепенно адаптируется к запросам арендаторов с животными. В большинстве регионов количество таких предложений растет, а найти жилье с любимцем становится проще.

Впрочем, доступность напрямую зависит от региона: в крупных областях и пригороде выбор шире, тогда как в прифронтовых регионах он остается ограниченным.

Ранее РБК-Украина рассказывало о резком росте спроса на частные дома в киевском регионе, что повлекло подорожание аренды до 20% за месяц. Основная причина - стремление людей к энергонезависимости, тогда как цены на квартиры растут значительно медленнее.

Морской терминал и НПЗ в Туапсе вновь под атакой дронов: горят резервуары
