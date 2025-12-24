Рынок недвижимости в Украине: каким был 2025-й и чего ждать от цен в 2026 году

В 2025 году украинский рынок недвижимости продолжил расти на фоне дефицита предложения и стабильного спроса. Больше всего подорожали квартиры в западных регионах, частные дома и аренда жилья с автономностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Покупка квартир: рекордные темпы роста

По итогам 2025 года:

спрос на покупку квартир вырос на 4%,

предложение сократилось на 15%,

медианная стоимость квартир по Украине выросла сразу на 19%.



Сколько жилья в Украине купили в 2025 году (инфографика: OLX Недвижимость)

Самые высокие цены зафиксировали в Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. Именно Ужгород показал рекордный рост - на 60% за год. В то же время Киев сохранил лидерство по уровню цен: медианная стоимость однокомнатной квартиры в столице выросла на 16%.



Медианная стоимость квартир в 2025 году в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)

Снижение цен наблюдалось только в прифронтовых городах - Запорожье и Николаеве.

Дома: спрос на автономность

Спрос на покупку домов на вторичном рынке в 2025 году вырос на 21%, тогда как предложение сократилось на 2%. Из-за этого:

дома подорожали на 27%,

таунхаусы и дуплексы - на 5%.



Медианные цены на дома в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)

Наибольший рост зафиксирован в Сумах (+25%) и Ужгороде (+23%). Самыми дорогими остаются дома в Киеве, Ужгороде, Львове и Одессе. В то же время в южных и юго-восточных регионах цены снижались, в частности в Херсоне (-22%), Днепре и Николаеве (по -8%), а также в Виннице (-5%).

Аренда квартир: меньше активности, выше цены

В сегменте долгосрочной аренды квартир:

спрос и предложение снизились на 3%,

медианная цена аренды выросла на 8%.



Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)

Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры - на 21%. Однокомнатные больше всего выросли в цене в Одессе и Харькове (+25%). Лидером по стоимости аренды остается Ужгород (+12%).

Аренда домов: Киев бьет рекорды

Спрос на долгосрочную аренду домов вырос на 19%, а количество объявлений сократилось на 11%. Это привело к росту медианной стоимости аренды на 13%.



Медианная стоимость аренды домов в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)

Самая высокая стоимость аренды зафиксирована в Ужгороде, который опередил даже Киев. При этом столица показала наибольший годовой рост - на 68%, также резко подорожали дома в Черновцах (+57%) и Сумах (+43%).

Коммерческая недвижимость: спад активности

На рынке коммерческой недвижимости в 2025 году:

в аренде объявлений стало меньше на 12%,

количество откликов сократилось на 9%,

медианная цена аренды выросла на 25%.



Ситуация на рынке аренды коммерческой недвижимости (инфографика: OLX Недвижимость)

Больше всего подорожала аренда офисов (+31%), тогда как цены на помещения под кафе и рестораны снизились на 15%. В сегменте покупки спрос и предложение уменьшились на 6%, но цены выросли на 11%.



Как изменились продажи коммерческой недвижимости в 2025 году (инфографика: OLX Недвижимость)

Что будет с ценами в 2026 году

По оценкам аналитиков, в 2026 году рынок недвижимости сохранит нынешнюю динамику. Основными факторами останутся:

ограниченное предложение,

разрушение жилья,

отложенная продажа недвижимости собственниками.

Это может сформировать дефицит на вторичном рынке и дополнительное давление на цены, особенно на квартиры с автономным отоплением и резервным питанием.

На первичном рынке снижения цен не ожидается из-за подорожания материалов, дефицита рабочей силы и уменьшения количества новых проектов. В то же время спрос будут поддерживать государственные программы, в частности єОселя, а также жилищные ваучеры для военных и ВПЛ.

В сегменте аренды ключевым фактором станет объем предложения. Наиболее востребованным жильем будут оставаться объекты с высоким уровнем автономности, а также частные дома в пригородах крупных городов.

В целом в 2026 году состояние рынка жилой и коммерческой недвижимости в Украине будет определяться ситуацией с безопасностью, стабильностью энергосистемы и способностью бизнеса работать в условиях войны.