Рынок недвижимости в Украине: каким был 2025-й и чего ждать от цен в 2026 году
В 2025 году украинский рынок недвижимости продолжил расти на фоне дефицита предложения и стабильного спроса. Больше всего подорожали квартиры в западных регионах, частные дома и аренда жилья с автономностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Покупка квартир: рекордные темпы роста
По итогам 2025 года:
- спрос на покупку квартир вырос на 4%,
- предложение сократилось на 15%,
- медианная стоимость квартир по Украине выросла сразу на 19%.
Сколько жилья в Украине купили в 2025 году (инфографика: OLX Недвижимость)
Самые высокие цены зафиксировали в Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. Именно Ужгород показал рекордный рост - на 60% за год. В то же время Киев сохранил лидерство по уровню цен: медианная стоимость однокомнатной квартиры в столице выросла на 16%.
Медианная стоимость квартир в 2025 году в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)
Снижение цен наблюдалось только в прифронтовых городах - Запорожье и Николаеве.
Дома: спрос на автономность
Спрос на покупку домов на вторичном рынке в 2025 году вырос на 21%, тогда как предложение сократилось на 2%. Из-за этого:
- дома подорожали на 27%,
- таунхаусы и дуплексы - на 5%.
Медианные цены на дома в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)
Наибольший рост зафиксирован в Сумах (+25%) и Ужгороде (+23%). Самыми дорогими остаются дома в Киеве, Ужгороде, Львове и Одессе. В то же время в южных и юго-восточных регионах цены снижались, в частности в Херсоне (-22%), Днепре и Николаеве (по -8%), а также в Виннице (-5%).
Аренда квартир: меньше активности, выше цены
В сегменте долгосрочной аренды квартир:
- спрос и предложение снизились на 3%,
- медианная цена аренды выросла на 8%.
Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)
Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры - на 21%. Однокомнатные больше всего выросли в цене в Одессе и Харькове (+25%). Лидером по стоимости аренды остается Ужгород (+12%).
Аренда домов: Киев бьет рекорды
Спрос на долгосрочную аренду домов вырос на 19%, а количество объявлений сократилось на 11%. Это привело к росту медианной стоимости аренды на 13%.
Медианная стоимость аренды домов в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)
Самая высокая стоимость аренды зафиксирована в Ужгороде, который опередил даже Киев. При этом столица показала наибольший годовой рост - на 68%, также резко подорожали дома в Черновцах (+57%) и Сумах (+43%).
Коммерческая недвижимость: спад активности
На рынке коммерческой недвижимости в 2025 году:
- в аренде объявлений стало меньше на 12%,
- количество откликов сократилось на 9%,
- медианная цена аренды выросла на 25%.
Ситуация на рынке аренды коммерческой недвижимости (инфографика: OLX Недвижимость)
Больше всего подорожала аренда офисов (+31%), тогда как цены на помещения под кафе и рестораны снизились на 15%. В сегменте покупки спрос и предложение уменьшились на 6%, но цены выросли на 11%.
Как изменились продажи коммерческой недвижимости в 2025 году (инфографика: OLX Недвижимость)
Что будет с ценами в 2026 году
По оценкам аналитиков, в 2026 году рынок недвижимости сохранит нынешнюю динамику. Основными факторами останутся:
- ограниченное предложение,
- разрушение жилья,
- отложенная продажа недвижимости собственниками.
Это может сформировать дефицит на вторичном рынке и дополнительное давление на цены, особенно на квартиры с автономным отоплением и резервным питанием.
На первичном рынке снижения цен не ожидается из-за подорожания материалов, дефицита рабочей силы и уменьшения количества новых проектов. В то же время спрос будут поддерживать государственные программы, в частности єОселя, а также жилищные ваучеры для военных и ВПЛ.
В сегменте аренды ключевым фактором станет объем предложения. Наиболее востребованным жильем будут оставаться объекты с высоким уровнем автономности, а также частные дома в пригородах крупных городов.
В целом в 2026 году состояние рынка жилой и коммерческой недвижимости в Украине будет определяться ситуацией с безопасностью, стабильностью энергосистемы и способностью бизнеса работать в условиях войны.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине в 2025 году активно формируется сегмент доходной недвижимости - жилья и апарт-отелей, которые изначально проектируют под аренду и пассивный доход инвесторов. Спрос на такие объекты растет, большинство проектов сосредоточены в западных регионах, а наиболее динамично развивается формат апарт-отелей с профессиональным управлением.
Также мы рассказывали, что в 2025 году первичный рынок жилья в Украине продолжил рост: цены на новостройки повышаются почти во всех регионах, девелоперы активнее запускают новые проекты, но темпы ввода жилья в эксплуатацию несколько снизились. Больше всего подорожал "квадрат" в Одессе и западных городах, а спрос постепенно восстанавливается вместе с возвращением инвесторов.