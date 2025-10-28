Шуляк рассказала, какие барьеры тормозят украинское современное строительство

До большой войны валовая добавленная стоимость в строительстве росла на более 20% ежегодно, однако в 2022-м этот показатель сократился на 60%. На сегодня рынок строительства постепенно восстанавливается, но есть факторы, которые его сдерживают.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Сейчас рынок постепенно оживает - количество крупных компаний, которые в него заходят, составляет плюс 5% ежегодно, а малого и среднего бизнеса - более чем на 50% ежегодно.

Однако этот процесс очень сильно тормозят дефицит квалифицированных кадров и чрезвычайно высокая коррупционная составляющая, отметила депутат, ссылаясь на данные отчета "Восстановление под риском: нужны ли изменения в строительной политике?", проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций.

По ее словам, реальная валовая добавленная стоимость в строительстве на протяжении 2020-2021 годов росла более чем на 20% ежегодно за счет проектов программы "Большое строительство".

Далее, по данным отчета, было стремительное - на более чем 60% - падение в 2022 году. Однако уже в течение следующих двух лет этот показатель рос на более чем 20% ежегодно - за счет строительства прежде всего для восстановления, реконструкции, строительства защиты и фортификаций.

При этом количество предприятий и предпринимателей в секторе росло в 2023-2024 годах: только 5% крупные, 57% МСБ. Благодаря дерегуляции компанию открыть достаточно легко, лицензирование упразднено, действует декларативный принцип. Однако отсутствие лицензирования добавляет неуверенности, потому выросли цены на строительные компании с лицензиями.

Кроме этого, вызовы появляются, когда компании начинают свою практическую деятельность - из-за дефицита кадров.

Кадровый дефицит и проблемы образования отрасли

"Как видим из отчета, система профессионального и высшего образования не успевает по потребностям рынка. Также есть существенный дефицит кадров по фактически всем профессиональным группам и особенно проектантам, сертифицированным архитекторам и инженерам. Причинами являются мобилизация, выезд специалистов за границу и общие последствия войны", - отметила Шуляк.

Она объяснила, что профессия архитектора и инженера недооценена, а уровень заработной платы не отвечает огромной административной и уголовной ответственности. Кроме того, забюрократизирована система получения сертификатов, особенно для инженеров-проектировщиков. Более того, усложняет ситуацию несовершенство государственного заказа и образовательных программ.

В то же время, дефицит касается не только количества, но и качества специалистов. Существует огромная пропасть между "старой школой" советского проектирования и талантливой молодежью. Также большинство выпускников не видят перспективы в строительстве.

"Как указывают авторы отчета, для сертификации архитекторов пока не разработан профессиональный стандарт. Сертифицированных мало, поскольку ответственность большая, а оплата труда нет. Кроме этого, обучение архитекторов возможно только в Киеве узким кругом преподавателей. Еще одна причина - наличие проблемных объектов, следствием которых не был отзыв сертификатов у их архитекторов-авторов", - пояснила Елена Шуляк.

Несколько лучше ситуация для инженеров: для них уже разработаны отдельные профессиональные стандарты, а за сертификацию отвечают организации самоуправления - сертификация только последовательно по каждому классу риска. Однако, как и в обучении архитекторов, оно не отвечает потребностям настоящего - часто это лишь формальное обучение без подлинного повышения квалификаций.

Коррупционные барьеры и цифровизация как путь к прозрачности

Впрочем, кроме дефицита кадров, рынок уже много лет тормозит коррупционная составляющая на всех этапах строительства, начиная с разрешительной документации.

Градостроительные условия и ограничения, говорится в отчете, являются своего рода коррупционным шлагбаумом при том, что именно этот документ наиболее критичен, который нужен застройщику - без договоренности с чиновниками его получить очень сложно.

Не меньше тормозят рынок и затянутые и непредсказуемые сроки - все процессы зависят от городских властей, депутатов и коммунальных предприятий, а также отсутствие современной градостроительной документации, сложность подключения к инженерным сетям и вызовы в экспертизе проектов.

Так, из-за сравнительно низкой оплаты экспертизы на сложные объекты, эксперты не вчитываются в документацию, а их ответственность является минимальной или отсутствует.

"Авторы исследования указывают на ключевые проблемы, которые могут тормозить процессы по восстановлению. Речь идет о сложных, дублированных и противоречивых нормах по регулированию в сфере, нестабильности законодательства и слабом выполнении решений на местах, чрезмерной зарегулированности и пространстве для коррупции в выдаче разрешений, а также об отсутствии цифровизации процессов и координации между властью, бизнесом и гроадами", - отметила Шуляк.

По ее словам, устранить ряд указанных вызовов и препятствий в развитии рынка возможно за счет пересмотра подходов к планированию, автоматизации выдачи градостроительной документации, последующей цифровизации и внедрения ВIМ-технологий.

Относительно планирования нардеп отметила, что только семь громад в Украине имеют комплексные планы пространственного развития, а Киев до сих пор живет по генплану 1997 года. Без обновленной карты не бывает нового маршрута, акцентировала Шуляк, - отсутствие пространственной документации ведет к хаотической застройке, потере баланса между жильем, транспортом и коммуникациями.

Градостроительные условия и ограничения, которые должны быть открытым вытягом из градостроительного кадастра, стали билетом с ценой в миллионы долларов. Монополии в сертификации, присоединении к сетям, разрешениях - это "бетон, в котором застывает конкуренция". Именно поэтому дальнейшая цифровизация и BIM-технологии "должны стать антисептиком для коррупции", говорит парламентарий.

"Автоматические проверки, открытые кадастры, моделирование проектов в цифровой среде - это способ вывести отрасль из тени и показать каждую деталь под светом. Кроме этого, каждый участник процесса - архитектор, инженер, чиновник - должен быть идентифицирован ЕГЭСС. Там, где есть персональная ответственность, коррупция теряет анонимность", - резюмировала Елена Шуляк.