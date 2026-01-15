ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

До 30 тысяч долларов и с автономией: какое жилье украинцы планируют покупать в 2026 году

Четверг 15 января 2026 06:40
UA EN RU
До 30 тысяч долларов и с автономией: какое жилье украинцы планируют покупать в 2026 году фото: Покупка жилья в Украине (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Более половины украинцев задумываются о покупке жилья в 2026 году или ближайшие пять лет. Основная цель - улучшение жилищных условий, а ключевыми факторами остаются стабильность доходов и ситуация с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса, проведенного OLX Недвижимость.

Кто и где живет сейчас

По данным опроса, 41% респондентов живут в собственном отдельном жилье. Еще 19% живут с родителями или родственниками, столько же - арендуют жилье самостоятельно. 12% проживают с партнером или друзьями, 3% - в общежитиях.

В то же время 69% опрошенных не планируют изменений со своей недвижимостью. Продажу жилья рассматривают 17%, а сдачу в аренду - 14%.

Планы на покупку

В целом 54% украинцев планируют покупку жилья в 2026 году или в перспективе пяти лет. Из них 23% хотят приобрести недвижимость уже в течение года, еще 31% - в более длительной перспективе. Почти половина респондентов (46%) пока не планируют покупку.

Главный мотив - улучшение жилищных условий (43%). По 22% опрошенных связывают покупку с переездом или изменением семейного статуса. Почти каждый пятый (19%) рассматривает недвижимость как инвестицию или способ сохранения средств.

Бюджет и кредиты

42% респондентов планируют потратить на жилье до 30 тысяч долларов, 39% - от 30 до 60 тысяч. Бюджет 60-150 тысяч долларов рассматривают 15%, более 150 тысяч - лишь 4%.

31% украинцев готовы покупать жилье исключительно за собственные средства. Еще 32% допускают использование кредитов, 31% планируют воспользоваться государственной программой "еОселя".

Какую недвижимость выбирают

Абсолютное большинство опрошенных (93%) планирует покупать жилую недвижимость - квартиры или дома. Земельные участки интересуют 4%, коммерческая недвижимость - 2%.

Самым популярным остается вторичный рынок - его выбирают 48% респондентов. 18% отдают предпочтение новостройкам, уже введенным в эксплуатацию, еще 7% готовы покупать жилье на стадии строительства.

63% планируют использовать приобретенное жилье для собственного проживания, 12% - для долгосрочной аренды.

Регионы и факторы выбора

Чаще всего украинцы рассматривают покупку жилья в Киевской области (35%). Далее следуют Львовская (14%), Одесская (10%), Ивано-Франковская и Днепропетровская области (по 9%). Наименьший интерес - к прифронтовым регионам.

Для 51% опрошенных ключевым фактором является стабильность доходов и экономические прогнозы. Цены на рынке важны для 41%, ситуация с безопасностью и события на фронте - для 40%. Из-за экономической неопределенности 41% откладывают покупку, в то же время 23% планируют приобрести жилье раньше, чтобы опередить возможный рост цен.

Отдельную роль играет автономность и безопасность - для большинства важна пешеходная доступность инфраструктуры, автономное отопление, резервное водоснабжение, наличие генераторов и укрытий.

Ранее РБК-Украина писало о росте цен на жилье в Украине в среднем на 10% на первичном и вторичном рынках, а также о том, какое жилье сейчас пользуется наибольшим спросом и как государственные программы "еОселя" и "еВідновлення" стимулируют покупку недвижимости, несмотря на войну и экономические ограничения.

Также мы рассказывали об итогах 2025 года на рынке недвижимости Украины. Цены резко выросли из-за дефицита предложения и стабильного спроса, больше всего подорожало жилье в западных регионах, частные дома и аренда с автономностью, а также об ожиданиях на 2026 год, где давление на цены сохранится из-за войны, разрушений и ограниченного строительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье Покупка жилья
Новости
Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов
Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП