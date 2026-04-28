В Украине запустили важный "строительный" эксперимент: что изменится и для кого

15:26 28.04.2026 Вт
3 мин
Оформить некоторые документы станет проще
aimg Ирина Костенко
Альтернативный подход к админуслугам в строительстве - важный шаг (фото иллюстративное: Getty Images)

В Украине ввели полезный экспериментальный проект - альтернативный подход к административным услугам в строительстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

О каком экспериментальном проекте идет речь

Народный депутат рассказала, что 24 апреля правительство приняло постановление, которое дает старт важному экспериментальному проекту.

"Об усовершенствовании процедуры выдачи документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов", - объяснила Шуляк.

Она уточнила, что постановление "О реализации экспериментального проекта насчет особенностей предоставления административных услуг в сфере строительства" разработано:

  • для повышения эффективности предоставления админуслуг в сфере градостроительства;
  • для максимальной эффективности использования функциональных возможностей Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС).

Цель проекта, по ее словам, повысить эффективность, доступность и прозрачность принятия решений при предоставлении административных услуг в сфере градостроительства средствами ЕГЭССС.

Что именно и для кого теперь изменится

Шуляк сообщила, что в целом речь идет об экспериментальном внедрении альтернативного подхода к админуслугам в строительстве.

Так, заказчики строительства объектов на основании строительного паспорта, а также зданий с классом последствий СС1 и СС2 смогут сами выбирать, куда подавать документы:

  • либо в местные органы Госархстройконтроля (Государственного архитектурно-строительного контроля) - если таковые имеются;
  • либо в ГИАГ (Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины).

Нардеп уточнила, что речь идет, в частности:

  • о подаче уведомления о начале строительства;
  • о получении необходимых разрешений;
  • о введении объектов в эксплуатацию и т.п.

"По сути, заказчикам позволили выбирать, к кому обращаться за разрешением на строительство объектов СС1 и СС2 и вводом их в эксплуатацию - местных ГАСК или ГИАГ", - констатировала Шуляк.

Она напомнила в то же время, что такая модель не является новой, ведь ранее уже предлагалась в законопроекте №5655 о градостроительной реформе.

Чем важен этот экспериментальный проект

Шуляк сообщила, что сфера государственного архибудконтроля на протяжении многих лет характеризовалась непрозрачными, забюрократизированными и неэффективными механизмами предоставления административных услуг в сфере строительства.

Именно поэтому в марте 2020 года была начата широкая реформа органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (в том числе и создана новая структура - Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины или ГИАГ).

Нардеп отметила, что за период ее работы стало очевидно - новая структура функционирует прозрачно и эффективно:

  • рассмотрение заявлений на получение разрешений на осуществление строительных работ осуществляется максимально оперативно;
  • налажена надлежащая коммуникация с заказчиками строительства (которые получают полную информацию о ходе рассмотрения их заявлений, имеющихся в них недостатках и пути их устранения).

Вместе с тем в условиях необходимости восстановления территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ, "есть необходимость усилить дерегуляцию сферы градостроительства".

"Этот эксперимент важен прежде всего тем, что дает заказчику больше выбора, а самой системе - больше прозрачности, конкуренции и цифровой предсказуемости", - объяснила Шуляк.

При этом очень важно, по ее словам, "чтобы по итогам реализации эксперимента государство получило четкое понимание его эффективности".

"Поэтому отчет о результатах его проведения Минразвития совместно с ГИАГ подаст в Кабмин после завершения реализации", - подытожила глава комитета ВРУ.

"Туапсе, у вас пропущенный!": все о тройном ударе Украины по ключевому НПЗ России
"Туапсе, у вас пропущенный!": все о тройном ударе Украины по ключевому НПЗ России
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
