Сначала деньги, потом - реформа ТЦК: Свириденко раскрыла детали изменений для военных
Министерство обороны готовит поэтапную реформу ТЦК и СП. Однако перед ее запуском планируют провести реформу оплаты труда военнослужащих.
Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Мы действительно работаем над реформой ТЦК. Вы сказали, что ни одна европейская страна не знает, что такое бусификация, не знает, что такое ТЦК, к счастью для них, потому что они не знают, что такое война", - сказала глава правительства.
"Реформа ТЦК, этой сложной реформе будет предшествовать реформа оплаты труда. Это первое. Это над чем сейчас работает министр обороны", - подчеркнула она.
Следующими шагами, по словам Свириденко, станут контракты для пехоты и штурмовиков, а также изменения сроков службы.
"Далее это изменения сроков службы и, соответственно, переход к реформе ТЦК. Самой сложной реформы и самого сложного вопроса, которые есть сегодня в украинском обществе. Над этим министр обороны работает", - пояснила премьер.
Она пообещала, что уже в ближайшие недели правительство поделится результатами первого этапа - реформы денежного обеспечения и "уже перейти дальше для следующих шагов".
Напомним, о реформе денежного обеспечения сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, минимальный уровень денежного обеспечения будет составлять 30 тысяч гривен.
Сегодня премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что уже в ближайшие недели власти представят первые результаты реформы повышения денежного обеспечения военных.
Кроме того, ранее глава правительства сообщала, что над реформой ТЦК сейчас работает Министерство обороны. После подготовки окончательного варианта изменений запланированы консультации с Верховной Радой.