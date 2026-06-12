Сначала деньги, потом - реформа ТЦК: Свириденко раскрыла детали изменений для военных

Министерство обороны готовит поэтапную реформу ТЦК и СП. Однако перед ее запуском планируют провести реформу оплаты труда военнослужащих.

Как сообщает РБК-Украина , об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы действительно работаем над реформой ТЦК. Вы сказали, что ни одна европейская страна не знает, что такое бусификация, не знает, что такое ТЦК, к счастью для них, потому что они не знают, что такое война", - сказала глава правительства.

"Реформа ТЦК, этой сложной реформе будет предшествовать реформа оплаты труда. Это первое. Это над чем сейчас работает министр обороны", - подчеркнула она.

Следующими шагами, по словам Свириденко, станут контракты для пехоты и штурмовиков, а также изменения сроков службы.

"Далее это изменения сроков службы и, соответственно, переход к реформе ТЦК. Самой сложной реформы и самого сложного вопроса, которые есть сегодня в украинском обществе. Над этим министр обороны работает", - пояснила премьер.

Она пообещала, что уже в ближайшие недели правительство поделится результатами первого этапа - реформы денежного обеспечения и "уже перейти дальше для следующих шагов".