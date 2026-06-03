В Украине запустили новую дорогу к границе с Польшей (видео)

Долгожданный Северный обход Ровно открыли для водителей. Эта дорога - стратегически важна, особенно в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад и территорий Алексея Кулебы в Facebook.

Чем важен Северный обход Ровно

"Запустили Северный обход Ровно", - рассказал Кулеба 3 июня.

Он сообщил также, что эта транспортная артерия:

имеет протяженность 14,5 км;

улучшит сообщение между регионами Украины;

обеспечит более быстрый выход к международному транспортному коридору М-06 "Киев - Чоп";

обеспечит более быстрый выход к пунктам пропуска "Ягодин", "Устилуг" и "Угринов" - на украинско-польской границе.

Чиновник уточнил, что новая дорога важна для каждого:

для города Ровно - это разгрузка от транзитного транспорта;

для региона - новая возможность развития;

для государства - усиление логистики, экономических связей и международных транспортных коридоров.

Северный обход Ровно (кадр из видео: facebook.com/oleksiikuleba)

Когда стартовал проект и как его завершили

Согласно информации Кулебы, этот проект начали еще в 2019 году, хотя с началом полномасштабной войны - работы приостанавливали.

"Но это один из крупнейших дорожных проектов последних лет, который требовал завершения", - констатировал министр.

Он объяснил, что "начались разрушения недостроенных мостовых сооружений", а это "могло бы привести к значительным убыткам".

Таким образом, в целом в рамках проекта:

был построен новый участок дороги протяженностью 6 км;

было реконструировано 4 км существующей автомобильной дороги;

был выполнен ремонт еще 4,5 км дорожной сети и искусственных сооружений.

Особое значение этот проект, по словам Кулебы, приобрел в условиях войны.

"Северный обход усиливает маршруты к западной границе, улучшает перевозки гуманитарных и военных грузов и повышает устойчивость транспортной системы страны", - подытожил чиновник.