В Украине запустили новую дорогу к границе с Польшей (видео)
Долгожданный Северный обход Ровно открыли для водителей. Эта дорога - стратегически важна, особенно в условиях войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад и территорий Алексея Кулебы в Facebook.
Чем важен Северный обход Ровно
"Запустили Северный обход Ровно", - рассказал Кулеба 3 июня.
Он сообщил также, что эта транспортная артерия:
- имеет протяженность 14,5 км;
- улучшит сообщение между регионами Украины;
- обеспечит более быстрый выход к международному транспортному коридору М-06 "Киев - Чоп";
- обеспечит более быстрый выход к пунктам пропуска "Ягодин", "Устилуг" и "Угринов" - на украинско-польской границе.
Чиновник уточнил, что новая дорога важна для каждого:
- для города Ровно - это разгрузка от транзитного транспорта;
- для региона - новая возможность развития;
- для государства - усиление логистики, экономических связей и международных транспортных коридоров.
Северный обход Ровно (кадр из видео: facebook.com/oleksiikuleba)
Когда стартовал проект и как его завершили
Согласно информации Кулебы, этот проект начали еще в 2019 году, хотя с началом полномасштабной войны - работы приостанавливали.
"Но это один из крупнейших дорожных проектов последних лет, который требовал завершения", - констатировал министр.
Он объяснил, что "начались разрушения недостроенных мостовых сооружений", а это "могло бы привести к значительным убыткам".
Таким образом, в целом в рамках проекта:
- был построен новый участок дороги протяженностью 6 км;
- было реконструировано 4 км существующей автомобильной дороги;
- был выполнен ремонт еще 4,5 км дорожной сети и искусственных сооружений.
Особое значение этот проект, по словам Кулебы, приобрел в условиях войны.
"Северный обход усиливает маршруты к западной границе, улучшает перевозки гуманитарных и военных грузов и повышает устойчивость транспортной системы страны", - подытожил чиновник.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский установил Кабмину дедлайн для ремонта важных местных дорог.
Тем временем в "Киевавтодоре" рассказали, какие дороги и мосты отремонтируюв этом году в столице.
Читайте также, что (по информации патрульных) должен иметь в машине каждый водитель.