В Тернопольской области на год ограничат движение по международной трассе, но есть объезд (карта)
В начале июня в Теребовле ограничат движение по международной трассе М-19. Временное перекрытие запланировано на год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины в Facebook.
Главное:
- Где перекроют движение: в городе Теребовля Тернопольской области на международной трассе М-19 "Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече".
- Точные координаты: ограничения будут действовать в пределах участка "км 354+689 - км 355+566".
- Время и сроки: движение закрывают ровно на год - с 08:00 2 июня 2026 года до 08:00 2 июня 2027 года.
- Причина изменений: запланирован капитальный ремонт моста и подходов к нему.
- Как ехать водителям: специалисты разработали разные маршруты объезда отдельно для легкового и отдельно для грузового транспорта (схему смотрите на карте ниже).
- Финансирование: проект реализуется в рамках программы Interreg NEXT "Польша - Украина 2021-2027" (90% финансирует ЕС, еще 10% выделяют местные бюджеты).
- Важность объекта: этот мост является стратегическим для логистики и международного сообщения, там ежедневно проезжает около 15 тысяч автомобилей.
О каком участке трассы идет речь
Согласно информации госагентства, движение всех видов транспорта будет временно ограничено:
- в городе Теребовля Тернопольской области;
- на участке автомобильной дороги государственного значения М-19 "Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече" (на город Бухарест);
- в пределах "км 354+689 - км 355+566".
"Внимание! На международной трассе планируется временное перекрытие движения", - предупредили водителей.
Когда стартуют ограничения и сколько продлятся
Сообщается, что движение транспорта на этом участке будет временно ограничено в течение года:
- с 08:00 2 июня 2026 года;
- до 08:00 2 июня 2027 года.
"Просим водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам", - отметили в госагентстве.
Почему трассу перекрывают так надолго
Причина запланированных ограничений - капитальный ремонт моста на международной трассе М-19.
В госагентстве объяснили, что этот проект реализуется в рамках Международной программы трансграничного сотрудничества Interreg NEXT "Польша - Украина 2021-2027":
- 90% стоимости работ финансирует Европейский Союз;
- 10% - софинансирование украинской стороны за счет местных бюджетов.
Как можно будет объехать перекрытый участок
Временная схема организации дорожного движения (на период перекрытия трассы из-за восстановления дорожного инфраструктурного объекта) и маршруты объезда запланированы разные:
- для легкового транспорта;
- для грузового транспорта.
"Поэтому просим водителей внимательно следить за дорожными знаками и заблаговременно планировать маршрут", - подчеркнули в госагентстве.
Временный объезд во время капитального ремонта моста на км 355 + 470 дороги М-19 (инфографика: facebook.com/agency.for.restoration)
Что именно планируют сделать в рамках проекта
В рамках проекта запланирован капитальный ремонт:
- моста;
- подходов к нему.
Уточняется, что ремонтные работы будут проходить в рамках реализации проекта "Улучшение трансграничной мобильности путем строительства региональной дороги №627 "Косов Ляцкие - Соколов Подляский" и капитального ремонта моста в г. Теребовле на дороге государственного значения М-19".
Чем важен ремонт этого моста
Украинцам напомнили, что этот мост расположен на одной из ключевых транспортных артерий, которая обеспечивает сообщение Украины с Европой.
"Ежедневно по этому участку проезжает около 15 тысяч транспортных средств", - уточнили в госагентстве.
Следовательно, в целом мост имеет стратегическое значение для логистики и международного сообщения:
- обеспечивает непрерывное движение в направлении границы с Румынией;
- улучшает условия трансграничной мобильности;
- повышает безопасность и эффективность транспортной сети региона.
Напомним, ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский установил Кабмину дедлайн для ремонта важных местных дорог.
Кроме того, в "Киевавтодоре" сообщили, какие дороги и мосты отремонтируют в этом году в столице.
Читайте также, что в машине должен иметь каждый водитель (согласно информации патрульных).