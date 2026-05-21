Зеленский установил Кабмину дедлайн для ремонта важных местных дорог
Власти должны ускорить решение проблем с дорогами в Киевской и Черниговской областях, поскольку речь идет не только о гражданской инфраструктуре, но и о логистике обороны и эвакуации раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
Власти обсудили проблемы общин
По словам Зеленского, премьер-министр Украины и представители правительства провели встречу с главами общин Киевской области и Черниговщины.
Во время общения обсуждались практические и наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни приграничных регионов.
Отдельное внимание уделили состоянию местных дорог и необходимости их оперативного восстановления.
Дороги назвали частью обороны
Глава государства подчеркнул, что дорожная инфраструктура напрямую связана с обеспечением обороны страны. Речь идет о логистике военных, перемещении техники, а также маршрутах эвакуации раненых.
Зеленский отметил, что основные проблемные вопросы по дорогам должны быть решены уже в июне.
Ответственность возложили на власти и службы
Президент заявил, что ответственность за выполнение задач лежит на правительстве, областной власти, а в районах, где продолжаются обстрелы, — также на военных и специальных службах.
Он поблагодарил всех, кто участвует в этой работе, и подчеркнул, что жители общин должны почувствовать реальную поддержку и внимание к своим потребностям со стороны государства.
