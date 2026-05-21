Зеленский установил Кабмину дедлайн для ремонта важных местных дорог

Власти должны ускорить решение проблем с дорогами в Киевской и Черниговской областях, поскольку речь идет не только о гражданской инфраструктуре, но и о логистике обороны и эвакуации раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Власти обсудили проблемы общин

По словам Зеленского, премьер-министр Украины и представители правительства провели встречу с главами общин Киевской области и Черниговщины.

Во время общения обсуждались практические и наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни приграничных регионов.

Отдельное внимание уделили состоянию местных дорог и необходимости их оперативного восстановления.

Дороги назвали частью обороны

Глава государства подчеркнул, что дорожная инфраструктура напрямую связана с обеспечением обороны страны. Речь идет о логистике военных, перемещении техники, а также маршрутах эвакуации раненых.

Зеленский отметил, что основные проблемные вопросы по дорогам должны быть решены уже в июне.

Ответственность возложили на власти и службы

Президент заявил, что ответственность за выполнение задач лежит на правительстве, областной власти, а в районах, где продолжаются обстрелы, — также на военных и специальных службах.

Он поблагодарил всех, кто участвует в этой работе, и подчеркнул, что жители общин должны почувствовать реальную поддержку и внимание к своим потребностям со стороны государства.