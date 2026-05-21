Зеленский установил Кабмину дедлайн для ремонта важных местных дорог

20:50 21.05.2026 Чт
2 мин
Наваны регионы Украины, где крайне важно быстрее доделать ремонт
aimg Анастасия Никончук
Власти должны ускорить решение проблем с дорогами в Киевской и Черниговской областях, поскольку речь идет не только о гражданской инфраструктуре, но и о логистике обороны и эвакуации раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: 5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси

Власти обсудили проблемы общин

По словам Зеленского, премьер-министр Украины и представители правительства провели встречу с главами общин Киевской области и Черниговщины.

Во время общения обсуждались практические и наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни приграничных регионов.

Отдельное внимание уделили состоянию местных дорог и необходимости их оперативного восстановления.

Дороги назвали частью обороны

Глава государства подчеркнул, что дорожная инфраструктура напрямую связана с обеспечением обороны страны. Речь идет о логистике военных, перемещении техники, а также маршрутах эвакуации раненых.

Зеленский отметил, что основные проблемные вопросы по дорогам должны быть решены уже в июне.

Ответственность возложили на власти и службы

Президент заявил, что ответственность за выполнение задач лежит на правительстве, областной власти, а в районах, где продолжаются обстрелы, — также на военных и специальных службах.

Он поблагодарил всех, кто участвует в этой работе, и подчеркнул, что жители общин должны почувствовать реальную поддержку и внимание к своим потребностям со стороны государства.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне угроз с северного направления Украина усиливает систему ПВО в приграничных районах, а необходимые решения уже готовятся совместно с Минобороны и правительством.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусские власти должны понимать последствия возможных агрессивных действий против Украины и сохранять осторожность в своих решениях.

